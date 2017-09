Hauptmenü Start





Schluss mit der Verschwendung - Berlins erster Food Outlet Store eröffnet geschrieben von: Redaktion am 09.09.2017, 11:27 Uhr

paperpress545 Bei unseren regelmäßigen Besuchen des EUREF-Campus am Schöneberger Gasometer auf der Suche nach neuen außergewöhnlichen Projekten und Ideen, entdeckten wir in einer der innovativen Garagen von „Climate-KIC“, dem bedeutendsten Public Private Partnership der EU zur Bewältigung des Klimawandels, das StartUp-Unternehmen SirPlus. In unserem Newsletter 542 G vom 16. Juni 2017 berichteten wir ausführlich darüber.



Auf den Punkt gebracht rettet SirPlus abgelaufene, aber noch verzehrbare Lebensmittel und führt sie zurück in den Kreislauf des Handels. Viele Studien haben inzwischen bewiesen, dass das Haltbarkeits-datum auf den Verpackungen wenig darüber aus-sagt, wie lange man gefahrlos Lebensmittel tatsächlich verzehren kann. Sinnvoller ist es, sich die Wurst oder den Käse anzuschauen und einem Geruchstest zu unterziehen, als die Packung am Tage des Ablaufdatums wegzuwerfen. Darüber mehr in einer Zusammenfassung am Ende des Artikels.



Die SirPlus-Gründer Martin Schott, Raphael Fellmer und Alexander Piutti haben den zweiten Schritt nach der erfolgreichen Crowdfunding Kampagne zur Unternehmensgründung erreicht. Am Freitag, dem 8. September 2017 eröffneten sie in der Wilmersdorfer Straße 59 ihren ersten Laden, in dem man ab sofort täglich außer sonntags von 7:30 bis 20:00 Uhr, größtenteils abgelaufene Lebensmittel kaufen kann. Der Ansturm am ersten Tag war schon mal sehr groß und auch wir haben ein paar Kleinigkeiten eingekauft. Den gut gefüllten Jute-Beutel für zwölf Euro. Das ist wirklich preiswert. Der Cracker-Test (Ablaufdatum 02.06.2017) hat ergeben: Schmeckt. 40.000 Menschen durchqueren die Fußgängerzone der Wilmersdorfer Straße täglich. Einen besseren Standort hätte man nicht finden können, durch Glück und gute Freunde. Das Gerüst vor dem Laden heißt nicht, dass er noch nicht fertig ist, sondern lediglich, dass die Fassade des Hauses gerade neu gemacht wird.



Apropos schmeckt. Am Abend vor der Eröffnung des Ladens fand in der Werkstatt des EUREF-Campus ein „Restlos-Gut-Dinner“ für 50 geladene Gäste statt. Berlins Sternekoch Thomas Kammeier zauberte aus nicht mehr im regulären Handel erhältlichen Lebensmitteln ein Drei-Gang-Menü. Vorspeise: Linsenknusper – Saurer Joghurt, eingelegte Gemüse, Knäckebrot, Wildkräuter. Hauptgang: Rind - Champignoncreme, geröstete Zwiebeln, Steck-Rübe, Gemüseextrakt. Dessert: Herbstliches Obst – Vanillecreme, Crumble, Rumaromen.



Zu den Gästen, die EUREF-Chef Reinhard Müller begrüßen konnte, gehörte auch der Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes Berlin, Willi Weier.

Unter den Gästen war auch RBB-Mann Rainer Veit, seit über zehn Jahren Berlins bekanntestem Experten für Kulinarisches, der in seinen Sendungen bei InfoRadio „aufgegabelt“ regelmäßig Restaurants und Geschäfte vorstellt. Das „Restlos-Gut-Dinner“ war eine gute Einstimmung auf die Eröffnung des Ladens am nächsten Tag.



Hintergrundinformationen zum Projekt:



Weltweit werden 1.3 Milliarden Tonnen Lebensmittel pro Jahr verschwendet. Allein in Deutschland wird eine LKW-Ladung pro Minute an Lebensmitteln vernichtet. Das Berliner Startup SirPlus setzt sich mit seinem Food Outlet Store für die Wertschätzung aller Lebensmittel ein und möchte die Lebensmittelverschwendung signifikant und nachhaltig reduzieren und das Lebensmittelretten mainstream machen. Dafür haben sie eine erste geeignete Immobilie gefunden, denn der Store liegt mitten in der stark frequentierten Fußgängerzone Berlins, der Wilmersdorfer Straße. Auf den 70qm Verkaufsfläche werden ausrangierte, der Norm nicht entsprechende und abgelaufene Lebensmittel, in enger Partnerschaft mit Produzenten und dem Handel, verantwortungsvoll in den Kreislauf zurückgebracht.

Gerettete Lebensmittel werden bis zu 70 Prozent günstiger verkauft. Zur Ladeneröffnung wird es zu-nächst ein kleines Sortiment an Waren geben, wel-ches aus dutzenden verschiedener abgepackter Lebensmittel, Obst & Gemüse und Getränken be-steht. Im Durchschnitt spart der Kunde signifikant im Vergleich zum üblichen Produktpreis eines Super-marktes. 20 Prozent aller dem Unternehmen zur Verfügung gestellten Lebensmittel werden an gemeinnützige Projekte gespendet. Raphael Fellmer, einer der Mitgründer, welcher schon die ‘foodsharing’ Bewegung ins Leben gerufen hat und sich seit 2009 gegen die Verschwendung von Lebensmittel einsetzt, erläutert: „Mit unserem Konzept des Food Outlet Stores und dem zukünftigen Lieferservice werden wir das Retten von Lebensmitteln mainstream machen und so aus der Nische in die Mitte der Gesellschaft holen.“



Das SirPlus Lager ist bereits mit 140.000 Produkten gefüllt



Starker Partner von SirPlus ist der Same Day Delivery Spezialist Liefery, über den SirPlus ab Oktober zunächst in Berlin, später deutschlandweit gerettete Lebensmittel verschicken wird. Liefery sieht großes Potenzial in dem jungen Startup und hat 150 qm in seinem Lager kostenfrei zur Verfügung gestellt. In dem Lager in Tempelhof stehen bereits 70 Paletten abgelaufener oder kurz vor dem MHD stehender Produkte von SirPlus Partnern wie den Frechen Freunde und Helden. METRO Berlin gehört zu den größten Kooperationspartnern von SirPlus: „Wir freu-en uns über die Zusammenarbeit mit SirPlus, welche unsere langjährige Partnerschaft mit der Berliner Tafel sinnvoll ergänzt. Das Ziel von METRO ist es, bis 2025 die Hälfte der Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Das können wir nur mit Innovatoren wie zum Beispiel SirPlus schaffen,” sagt Regional Manager Guido Mischok.



Auch Alexander Piutti, erfahrener Digital-Unternehmer und Mitgründer von SirPlus freut sich über die Partnerschaft: „Nur im Schulterschluss mit der Industrie, dem Handel und den Produzenten ist es möglich, das ambitionierte Ziel gemeinsam zu erreichen: die Lebensmittelverschwendung entlang der gesamten Wertschöpfungskette nachhaltig zu redu-zieren. Wir sind beeindruckt von METRO als einem der führenden Akteure der Lebensmittelbranche, gleich zu Beginn das Konzept mit uns partnerschaftlich umzusetzen.”



Kooperationsbetriebe sparen Entsorgungskosten und erhalten ein kleines Entgelt



Die Vorteile mit SirPlus zu kooperieren, sind nicht nur wirtschaftlicher, sondern auch sozialer wie ethischer Natur. Außerdem stärkt es die Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit und unterstützt die Nachhaltigkeitsziele der Unternehmen.



SirPlus sucht weitere Kooperationspartner, bei der alle Beteiligten, aber auch die Kunden und die Um-welt gewinnen sollen. Das Konzept kommt nicht nur bei der Lebensmittelindustrie gut an. SirPlus wird durch eine Vielzahl von Partnern unterstützt, wie durch Kühlwagen der Autovermietung Allround oder durch Entsorgung von verdorbenen Lebensmitteln durch Berlin Recycling (BR). Die Tochter der BSR steuert sogar einen Teil der Mietkosten bei: „Wir stehen zu 100 Prozent hinter der Mission von SirPlus, denn Abfallvermeidung ist wichtig für ein lebenswertes Berlin und genau da setzt das Startup an. Berlin Recycling leistet seinen Beitrag durch das Recycling von Wertstoffen.” erklärt Geschäftsführer Tobias Schütte von BR.



Weitere Darlehensgeber für die Expansion in Berlin und Deutschlandweit gesucht



Ein Darlehen in Höhe von 100.000 Euro hat SirPlus bereits von einer Privatperson aufnehmen können und weitere 90.000 Euro durch eine erfolgreiche Crowdfunding Kampagne erhalten. Dabei haben über 1.700 Menschen die drei Berliner Gründer un-terstützt. Damit SirPlus noch mehr Lebensmittel retten kann, sucht das Gründerteam zwei bis drei weitere Darlehensgeber á 100.000 Euro, zum Beispiel für die Finanzierung eines weiteren Stores in Berlin im Jahr 2018.



Allgemeine Informationen über SirPlus



Raphael Fellmer, Martin Schott und Alexander Piutti haben das Startup im Februar 2017 gegründet und wollen in den nächsten fünf Jahren eine Kette von SirPlus Stores in Deutschland, Österreich und in der Schweiz etablieren, ein Großteil davon als Franchise Modell. Im zweiten Halbjahr 2018 wird SirPlus einen digitalen Marktplatz aufbauen, um Angebot und Nachfrage von überschüssigen Lebensmitteln systematisch und intelligent zusammenzuführen. Auf der Plattform soll die gesamte Wertschöpfungskette nachgebildet werden: von Landwirten und Produzenten, über Distributoren und Logistikern bis hin zu Großhandel und Supermärkten.



Für gemeinnützige Organisationen wie z.B. die Tafeln, foodsharing oder andere wird SirPlus die Plattform kostenlos zur Verfügung stellen, um deren schon bestehende Koordination von Betrieben, Lieferrouten, Abholzeiten und Kooperationen mit foodsharing und anderen Organisation zu digitalisieren, zu vereinfachen und effizienter und schlagkräftiger zu gestalten. Unterstützt wird SirPlus dabei von dem EU Accelerator-Programm ‚Climate-KIC‘, der größten ‘Public Private Partnership’ der EU zur Bewältigung des Klimawandels.



www.sirplus.de

