Riesendrachen über Tempelhof geschrieben von: Redaktion am 01.09.2017, 13:04 Uhr

paperpress545 Wenn es in Berlin einen Ort gibt, an dem Wale am Himmel schweben, Elvis in der Luft tanzt, meterlange Schildkröten, Seesterne und Bienen von oben grü-ßen, Eichhörnchen sechs Meter groß werden und das Ganze auch noch von mehr als 50.000 Besuchern bestaunt wird, dann kann es nur das Tempelhofer Feld sein. Am 16. September 2017 findet hier von 11 bis 20 Uhr das 6. STADT UND LAND-Festival der RIESENDRACHEN statt. Auf 200.000 Quadrat-metern Veranstaltungsfläche gibt es jede Menge zu erleben. Ein Vergnügen für die ganze Familie, der Eintritt ist natürlich frei!



Europas längste Turbine und ein Meer aus Farben



Für großes Staunen sollen dieses Mal Europas längste Turbine (45 m), ein gigantischer Octopus (47 m) und einige seiner „kleineren“ Geschwister (30 m), Deutschlands größter Trilobyte (45 m), beeindruckende Geckos (26 m), fantastische Bowls (bis zu 26 m), ein fliegender Wal (30 m) und großartige Super-helden, wie Super Mario (12 m) sorgen – um nur eine kleine Auswahl zu nennen. Hinzu kommen Kunstdrachen, Windspiele, Fahnen und luftige Gebilde, bei deren Entwicklung der Fantasie freien Lauf gelassen wird.



Es gibt regelmäßige Drachenvorführungen, Stuntflüge von Welt- und Europa-meistern, Flugduelle in der Luft sowie interessante Informationen rund ums Drachenfliegen. Erstmals dabei und in jedem Fall sehenswert ist die Ausstellung historischer Drachen. Sie entführt Besucher in die Vergangenheit und gibt erstaunliche Einblicke in die Tradition des Drachen-fliegens.



Bühne frei für beste Unterhaltung



Auch bei den kleinen Besuchern sorgt das STADT UND LAND-Festival der RIESENDRACHEN für größtmöglichen Spaß. Drachenbasteln, Hüpfburgen und Kinderschminken sorgen für strahlende Augen. Ein buntes Unterhaltungs- und Bühnenprogramm mit Live-Bands, Talk und Interviews sowie eine Veranstaltungsfläche mit Tanzeinlagen von Kinder- und Jugendensembles, Sportvorführungen, Einrad-Shows und vielem mehr – das Programm auf dem Tempelhofer Feld ist so abwechslungsreich wie das Treiben am Himmel darüber. Eigene Drachen können selbstverständlich auch zum Fliegen gebracht werden. Mit einem Feuerwerk klingt der ereignisreiche Tag am Abend aus.



Die Schirmherrschaft für das STADT UND LAND-Festival der RIESENDRACHEN hat erneut der Re-gierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, übernommen.



Den Besuchern wird dringend eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen, da vor Ort nicht genügend Parkplätze zur Verfügung stehen.



Quelle: STADT UND LAND



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

