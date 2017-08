Hauptmenü Start





Red Horn Day bei YEC geschrieben von: Redaktion am 30.08.2017, 09:28 Uhr

paperpress544 „Mr. Redhorn“, Nils Landgren, sorgt für Jazzklänge im Young Euro Classic Programm. Immer in der Kombination mit Klassik, so dass folgerichtig „Klassik meets Jazz“ im Titel des Konzertabends steht. Seit 2014 ist Nils Landgren treuer Gast des Festivals. Wir erinnern uns an 2014, als YEC im Admiralspalast stattfand, weil das Konzerthaus renoviert wurde. Damals trat er mit dem O/Modernt Kammarorkester und den Agnas Brothers auf. Ein unvergesslicher Abend, ebenso wie 2015 als er mit dem C/O Cham-ber Orchestra auf der Bühne des Konzerthauses stand. Und natürlich an das letzte Jahr, als er mit Sinem Altan das Programm bestritt und mit der unvergleichlichen Sopranistin Begüm Tüzemen sang.



In diesem Jahr lud Jazzlegende Nils Landgren Musiker und Sänger aus Georgien zu sich ein. Zum in-zwischen vierten Mal brachte er junge Jazzmusiker nach Berlin, um gemeinsam mit ihnen auf der Konzerthaus-Bühne zu grooven.



Bei Young Euro Classic beginnt jeder Konzertabend mit der Festivalhymne von Iván Fischer. Jedem Orchester bleibt die Interpretation selbst überlassen. Mal nur Geiger, mal nur Trompeten und Posaunen, mal das ganze Orchester. Die jazzige Fassung des Landgren-Ensembles war ein echter Knaller. Großartig. Zusammen mit Georgi Mikadze, der nicht nur am Klavier saß, sondern auch die Arrangements ge-schrieben hatte, Lizi Ramishvilli (Violoncello), Eva Klesse am Schlagzeug, Ellen Andrea Wang (Kontrabass) und Björn Atle Anfinsen (Trompete). Der Abend stand ganz im Zeichen georgischer Musik. Den georgischen Teil im Ensemble vertraten Georgi und Lizi, Ellen kommt aus Norwegen, Eva aus Deutschland und Atle aus Schweden, hat aber, ergänzte der Schwede Nils Landgren, einen norwegischen Vater. Als Ensemble im Zusammenspiel war es ein Genuss, den Musikern zuzuhören, aber auch als Solisten überzeugten sie, vor allem Atle an seiner Trompete. Und was Nils Landgren mit seiner Posaune anstellt, ist legendär und immer wieder atemberaubend.



Das Ensemble Basiani Trio, ebenfalls aus Georgien und in Landestrachten erschienen, sang und zupfte an ihren Instrumenten. Sergo an der Chianuri, Paata an der Phanduri und Zurab an der Chonguri. Das schönste war jedoch der Gesang der drei Männer.



Nils Landgren, der Rastlose, verbrachte die Konzertpause nicht mit Ausruhen, sondern Autogramme schreiben. Bleibt zu hoffen, dass nach diesem außergewöhnlichen Abend weitere in den kommenden Jahren folgen werden. Nils Landgren gehört zu YEC wie die Hymne.



Ed Koch



und so geht es weiter…



Mittwoch, 30. August 2017, 20:00 Uhr



Asian Youth Orchestra

China | Hongkong | Indonesien | Japan | Korea | Malaysia | Philippinen | Singapur | Taiwan | Thailand | Vietnam



Jörg Thadeusz - Pate des Abends

James Judd - Dirigent

Vadim Repin - Violine



CHUN-WAI WONG

"As the Heart Soars" (2017, Deutsche Erstaufführung)

MAX BRUCH

Konzert für Violine Nr. 1 g-Moll op. 26 (1868)

GUSTAV MAHLER

Symphonie Nr. 1 D-Dur (1888)



19:00 Uhr: Konzerteinführung mit Dieter Rexroth im Wer-ner-Otto-Saal



Donnerstag, 31. August 2017, 20:00 Uhr



Gustav Mahler Jugendorchester - International



Patricia Schlesinger - Patin des Abends

Ingo Metzmacher - Dirigent

Jean-Yves Thibaudet - Klavier



ARNOLD SCHÖNBERG

„Begleitmusik zu einer Lichtspielscene“ op. 34 (1930)

GEORGE GERSHWIN

Konzert für Klavier in F (1925)

BÉLA BARTÓK

„Der wunderbare Mandarin“ op. 19 (1919)

MAURICE RAVEL

„Daphnis et Chloé“ Suite Nr. 2 (1907/1912)

19:00 Uhr: Konzerteinführung mit Anne Kussmaul im Wer-ner-Otto-Saal



Freitag, 1. September 2017, 20:00 Uhr



Jovem Orquestra Portuguesa - Portugal



Andreas Wunn - Pate des Abends

Pedro Carneiro - Dirigent, Marimba

Maria Diz - Oboe

Telmo Costa - Klarinette

Rúben Valério - Tuba

Beatriz Cortesão - Harfe

José Trigo - Kontrabass



CARL MARIA VON WEBER

Ouvertüre zu „Der Freischütz“ op. 77 (1820)

MARIANA VIEIRA

„Raíz“ Konzert für Oboe, Klarinette, Tuba, Harfe, Kontra-bass, Marimba und Orchester (Uraufführung)

LUDWIG VAN BEETHOVEN

Symphonie Nr. 3 Es-Dur op. 55 „Eroica“ (1805)

19:00 Uhr: Konzerteinführung mit Anne Kussmaul im Wer-ner-Otto-Saal



Samstag, 2. September 2017, 20:00 Uhr



Orchestre Français des Jeunes - Frankreich



Prof. Dr. Bénédicte Savoy - Patin des Abends

Fabien Gabel - Dirigent

Alexandra Soumm - Violine



HÈCTOR PARRA

„L’Absència“ (2013, Deutsche Erstaufführung)

IGOR STRAWINSKI

Konzert für Violine in D (1931)

HECTOR BERLIOZ

„Symphonie fantastique“ op. 14 (1831)

19:00 Uhr: Konzerteinführung mit Anne Kussmaul im Wer-ner-Otto-Saal



Sonntag, 3. September 2017, 20:00 Uhr



Cuban-European Youth Orchestra - International

Tickets Programmheft



Michael Müller

Schirmherr von Young Euro Classic

Duncan Ward - Dirigent

Sophie Pacini - Klavier



LUDWIG VAN BEETHOVEN

Ouvertüre zu „Die Geschöpfe des Prometheus“ op. 43 (1801)

LUDWIG VAN BEETHOVEN

Konzert für Klavier Nr. 3 c-Moll op. 37 (1803)

JACQUES IBERT

„Bacchanale“ (1956)

JENNY PEÑA CAMPO

Suite (2017) (Auftragswerk des Rheingau Musik Festivals)

GEORGE GERSHWIN

„Kubanische Ouvertüre“ (1932)

19:00 Uhr: Konzerteinführung mit Anne Kussmaul im Wer-ner-Otto-Saal



Alle Veranstaltungen finden im Konzerthaus am Gen-darmenmarkt statt.



Weitere Informationen und Tickets unter

www.young-euro-classic.de



Für alle Konzerte gibt es immer noch Restkarten. Sie können sich Ihren Platz bei der Buchung über Ticket-master aussuchen, online bezahlen und das Ticket an Ihrem Computer ausdrucken. Wunder der Technik.



Young Euro Classic ist auf Spenden und Zuwendungen angewiesen. Jeder Beitrag zählt, denn für 30 € erhalten die Streicher einen Satz Noten, für 50 €, bekommt eine junge Hornistin ein Bett für die Nacht, für 100 € trommeln die Schlägel auf die Pauke statt ins Leere. für 250 € reist ein junger Bratscher aus Moldau an.



…BEREITS 5 € ERMÖGLICHEN EIN NOTENBLATT.



Unterstützen auch Sie die Vielfalt von Young Euro Classic und spenden Sie!



Deutscher Freundeskreis europäischer Jugendorchester e.V. IBAN: DE 52100 50000 09500 21580

BIC: BELADEBEXXX





Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

