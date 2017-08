Hauptmenü Start





Merkel legt nach geschrieben von: Redaktion am 29.08.2017, 13:26 Uhr

paperpress544 Auf die Frage nach dem ZDF-Sommerinterview am letzten Sonntag, in der heutigen Bundespressekonferenz zum Thema Tegel, worauf sich der Wähler einrichten kann, wenn er am 24. September Merkel wählt, sagte die Bundeskanzlerin und CDU-Bundesvorsitzende Angela Merkel:



„Ich habe auf die Rechtslage hingewiesen und die ermöglicht die Eröffnung des BER nur, wenn Tegel geschlossen wird.



Ich gehe von dem Faktischen aus, und da muss ich sagen, dass Tegel geschlossen werden muss, das ist die Rechtslage.



Es wäre gar nicht zu einer Genehmigung des BER gekommen, wenn man nicht versprochen hätte, Tegel zu schließen.“



Noch Fragen?





Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

