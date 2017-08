Hauptmenü Start





32. Berliner Sommer-Uni - 28.08. bis 03.09.2017 geschrieben von: Redaktion am 17.08.2017, 07:14 Uhr

paperpress544 Mit dem Humboldt Forum als einem Ort der Weltkulturen bekommt Berlins Mitte ein kulturelles Zentrum von nationaler und internationaler Bedeutung. Es wird die Rolle von Wissenschaft und Kultur ebenso wie die Wechselbeziehungen Berlins mit der Welt thematisieren. Mit den vorhandenen Museen und universitären Sammlungen zur europäischen Kunst, zur antiken Welt und zur deutschen Geschichte wird in Berlins alter Mitte ein einzigartiges Ensemble entstehen.



Gezeigt werden Objekte und deren Materialien. Sie repräsentieren Wissen, das in sozialer Interaktion entwickelt, gesammelt und geteilt worden ist. Daraus sind Kulturtechniken entstanden, um Herausforderungen mit sozialen, technischen und kulturellen Verfahren zu lösen.



Im Verlauf der 32. BERLINER SOMMER-UNI wird sich die Berliner Akademie für weiterbildende Studien e.V. diesen grundlegenden Fragen widmen. Sie reichen von der frühen Menschheitsgeschichte und den ersten Symbolsystemen zum Schreiben und Rechnen bis zu unserer heutigen digitalen Welt.



Die Verfügbarkeit von Materialien und Objekten hat die neuere Geschichte geprägt. Materialien und ihre Eigenschaften sind auch heute entscheidend für die Entwicklung unserer Gesellschaft.



Materiale Strukturen sind Grundlage für unsere Kultur wie für die digitale Informationsgesellschaft. Sie sind Gegenstand kontroverser Debatten quer über die Welt, wobei es um ihre Bewahrung ebenso wie um die Regelung bei streitigen Interessen geht.



Große Persönlichkeiten haben Erkenntnisse geliefert und entscheidend zu ihrer Umsetzung beigetragen. Einer davon – neben den Humboldtbrüdern als Na-mensgeber des Forums - ist Hermann von Helmholtz, der deshalb herausgehoben werden wird.



Bei der Generierung und freien Zugänglichkeit von Wissen stellen sich Fragen des geistigen Eigentums, womit Urheberrechte verbunden sind. Stehen sie in Konflikt mit Informationsbedürfnissen einer vernetzten Gesellschaft?



Themen werden von entscheidenden Expertinnen und Experten vorgestellt, u.a.



Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hermann Parzinger

Prof. Dr. Eva Inés Obergfell

Prof. arch. Franco Stella



Die Humboldt-Universität zu Berlin gehört gemein-sam mit der Stiftung Preußischer Kulturbesitz mit den Staatlichen Museen zu Berlin und der Stiftung Stadtmuseum für das Land Berlin der Gründungsin-tendanz an.



Veranstaltungsort:



HUMBOLDT-UNIVERSITÄT ZU BERLIN

Universitätsgebäude am Hegelplatz,

Fritz-Reuter-Saal

Dorotheenstraße 24, 10117 Berlin



Anmeldung zur 32. BERLINER SOMMER-UNI



Eine Anmeldung zur 32. BERLINER SOMMER-UNI ist offline oder online möglich.



http://www.berlinakademie.de/su_anmeldung.php



Das Programm



Montag, 28.08.2017



09:00 – 09:30 Grußwort und Einführung

Prof. Dr. jur. Eva Inés Obergfell, Vizepräsidentin für Lehre und Studium an der Humboldt-Universität zu Berlin

Ferdinand Nowak, Vorsitzender der BERLINER AKADEMIE für weiterbildende Studien e.V.



Geschichte von elementaren Kulturtechniken



09:30 – 11:00

(Re-)Wildbeutertum – Landwirtschaft – komplexe Gesellschaft. Von der Adaptionsfähigkeit und Innova-tionskraft früher Kulturen

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Herrmann Parzinger, Präsi-dent der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Mitglied der Gründungsintendanz des Humboldt Forum



11:30 – 13:00

Die Entstehung von Schrift im späten 4. Jahrtausend v. Chr.

Prof. Dr. Frank Kammerzell, HU Berlin



14:30 – 16:00

Mathematische Glanzleistungen der Griechen und die Praxis des Rechnens in der Antike und danach

Prof. Dr. Karin Reich, Universität Hamburg



17:00

Eröffnungskonzert:

FENSTER 21 – ORGELKONZERT MIT MUSIK AUS ALLER WELT – von Barock bis in die Moderne

Alexandra Bartfeld, Organistin

(Fritz-Reuter-Saal)



Dienstag, 29.08.2017

Materialien und Gesellschaft



09:00 – 10:30

Materialien in der Technikgeschichte – das Beispiel Eisenbeton

Prof. Dr. Uwe Fraunholz, TU Berlin



11:00 – 12:30

Werkstoffe: Grundlage aller Technologien

Prof. Dr. Manfred Hennecke, Präsident der Bundes-anstalt für Material-forschung und -prüfung a.D. (BAM) Berlin, FU Berlin



Mittwoch, 30.08.2017

Virtualität und Kultur



09:00 – 10:30

Saxa loquuntur. Die Funktion der Architektur des Forum Romanum

Prof. Dr. phil. Christian Kassung, HU Berlin



11:00 – 12:30

Die Idee einer freien Wissensallmende im Internet: Wikipedia und die Wikimedia-Projekte

Dominik Scholl, Wikimedia Deutschland – Gesell-schaft zur Förderung Freien Wissens e.V.



Donnerstag, 31.08.2017

Objekte und Sammlungen in Universitäten



09:00 – 10:30

Tausend analoge Argumente. Zur Situation der Uni-versitäts-sammlungen in Deutschland

Oliver Zauzig, HU Berlin



11:00 – 12:30

Unerhörte Stimmen, ungehörte Stimmen. Eine „sen-sible Sammlung“ und das Schweigen des Lautarchivs

Dr. Karsten Lichau, Humboldt Forum Kultur GmbH, Berlin



Freitag, 01.09.2017

Biographisches Kapital und geistiges Eigentum



09:00 – 10:30

Hermann von Helmholtz – Leistung und Wirkung des letzten "Naturforschers"

Prof. Dr. Jochen Brüning, HU Berlin



11:00 – 12:30

Urheberrechte in der digital-vernetzten Wissensge-sellschaft

Prof. Dr. jur. Eva Inés Obergfell, HU Berlin



Samstag, 02.09.2017

Humboldt-Forum im Berliner Schloss



09:00 – 10:30

Eine interdisziplinäre Bühne der Wissenschaft: Das Humboldt Labor im Humboldt Forum

Dr. Friedrich von Bose, Helmholtz-Zentrum für Kul-turtechnik, HU Berlin



11:00 – 12:30

Humboldt Forum im Berliner Schloss – das architek-tonische Konzept

Prof. arch. Franco Stella, Universität Genua, Italien



12:30 – 13:00

Rückblick und Ausblick auf die 33. BERLINER SOMMER-UNI

Prof. Dr. Aiga von Hippel, Humboldt-Universität zu Berlin

Ferdinand Nowak, BERLINER AKADEMIE für weiterbildende Studien e.V.

Prof. Dr. Harm Kuper, Freie Universität Berlin



Sonntag, 03.09.2017

"Exkursion"

Lessingstadt Wolfenbüttel u. Löwenstadt Braun-schweig



An den Nachmittagen gibt es ergänzende und vertiefende Veranstaltungen, Besichtigungen und Führungen sowie kulturelle Angebote.



Alle weiteren Informationen:



http://www.berlinakademie.de/berliner_sommer_uni.php







