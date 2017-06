Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 9 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

PSD Herzfahrt 2017 geschrieben von: Redaktion am 19.06.2017, 16:24 Uhr

paperpress542 Am 2. Juli startet zum vierten Mal das erfolgreiche Spendenradeln zugunsten herzkranker Kinder auf dem Tempelhofer Feld. Von 15 bis 18 Uhr klingelt für jede geradelte Runde die Spendenkasse. Die Herzfahrt verbindet das Vergnügen mit dem guten Zweck. Für jede Runde um das Tempelhofer Feld spendet die PSD Bank drei Euro an die Kinder-kardiologie des Deutschen Herzzentrums. Die Herz-fahrt ist eine gemeinsame Aktion der PSD Bank Berlin-Brandenburg, der Stiftung Berliner helfen e.V. und des ADFC Berlin.



Warum ist die Herzfahrt so wichtig?



Herzkranke Kinder haben in Deutschland kaum eine Lobby. Im Schnitt kommt von 100 Neugeborenen eines mit einem Herzfehler zur Welt. Allein in Deutschland sind das 7.000 Kinder pro Jahr. Operationen und Forschung sind teuer. Das Spendenradeln soll Menschen auf das Thema aufmerksam machen und gleichzeitig Geld sammeln, um die medizinische Hilfe für betroffene Kinder zu verbessern.



Wer mitmachen möchte, kommt über den Tempelhofer Damm zum Ort des Geschehens. Die Strecke ist vier Kilometer lang. Wer kein eigenes Rad hat, kann sich vor Ort kostenlos eins leihen. Die PSD-Bank arbeitet mit nextbike zusammen. Anmelden kann man sich unter:



https://www.psd-berlin-brandenburg.de/Ihre-PSD-Bank/Soziales/PSD-HerzFahrt/c1139.html#3186



Die PSD Bank Berlin-Brandenburg ist eine werteorientierte Genossenschaftsbank für Privatkunden in Berlin und Brandenburg. Sie wurde vor mehr als 140 Jahren als Selbsthilfeeinrichtung für Mitarbeiter der Post gegründet. Aus dieser Zeit stammt das Kürzel PSD. Es steht für Post-, Spar- und Darlehensverein. Heute hat die Bank über 83.000 Kunden aus allen Bereichen. 2017 sicherte sich die PSD Bankengruppe bereits zum siebten Mal in Folge den begehrten Titel „Beliebteste Regionalbank" des Wirtschaftsmagazins €uro (Ausgabe 5/2017). Über 150.000 Bank-kunden hatten an Deutschlands größtem Bankentest teilgenommen.

Fotos und Abbildungen: PSD-Bank



Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: