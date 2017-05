Hauptmenü Start





Es sind 7 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Weitere Auszeichnung für EUREF-Campus geschrieben von: Redaktion am 04.05.2017, 11:17 Uhr

paperpress541 Am Mittwochabend erhielt EUREF-Chef Reinhard Müller eine weitere Auszeichnung für sein Projekt auf dem Areal des Schöneberger Gasometers. Das Bündnis „KlimaSchutzPartner Berlin", ein Zusammenschluss von Architektenkammer Berlin, Bau-kammer Berlin, BBU Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e.V., Handwerkskammer Berlin und IHK Berlin, wählte aus zwanzig eingereichten Projekten, „die in herausragender Wei-se Energieeffizienz und Klimaschutz umsetzen“, die drei besten aus. Die Verleihung fand im Rahmen der Berliner Energietage im Ludwig-Erhard-Haus statt.



In der Kategorie „Erfolgreich realisierte Projekte" wurde die EUREF AG für ihre Weiterentwicklung des EUREF-Campus zum Stadtquartier der Zukunft aus-gezeichnet. Stephan Schwarz (Foto rechts), Lauda-tor und Präsident der Handwerkskammer Berlin, hob die Vorbildwirkung des Projekts dabei hervor: ein Zukunftsort, bei dem energetisch optimierte Gebäude, ein lokales „Micro Smart Grid" sowie geringe Betriebskosten durch Nutzung regenerativer Energien im Mittelpunkt der Entwicklung stehen. „Als Leuchtturmprojekt ist der EUREF-Campus über die Stadtgrenzen Berlins hinaus bekannt. Er dient der Entwicklung und Erprobung intelligenter Lösungen für die Stadt der Zukunft und macht die Energiewende in Deutschland sichtbar und erlebbar."



Das rund 5,5 Hektar große Stadtquartier ist ein Symbol der Energiewende in Deutschland und Standort für Unternehmen aus den Bereichen Energie, Nachhaltigkeit und Mobilität. Die Entwicklung des Campus in den letzten knapp zehn Jahren ist beeindruckend. Nicht nur die teilweise unter Denkmalschutz stehen-den Bestandsgebäude, die in ihren ansprechenden roten Ziegelsteinfassaden komplett saniert, modernisiert und den neuesten Umweltstandards angepasst wurden, sondern auch die inzwischen drei Neubauten – ein vierter wächst gerade Tag für Tag – machen den Campus zu einem architektonischen Erlebnisparcours. Dass die neuen Gebäuden Vorbilder an Energieeffizienz sind, muss nicht extra erwähnt werden, weil es natürlich selbstverständlich ist. Auf dem EUREF-Campus insgesamt sind die CO2-Klimaziele der Bundesregierung für 2050 schon seit 2014 erreicht.



Ein weiterer Preis ging in der Kategorie „Erfolgversprechende innovative Planungen" an die Gewobag Wohnungsbau-Aktiengesellschaft Berlin für die Modernisierungsplanung des Wohnparks Mariendorf. Mit einem smarten Mix aus modernem Blockheiz-kraftwerk, Photovoltaik-, Power-to-Heat- sowie einer innovativen Windrailanlage (Nutzung von Fassaden-aufwind) verwandelt sich die Siedlung bis 2018 in einen zukunftsweisenden Wohnpark mit Vorbildcharakter.



Den Anerkennungspreis für herausragende Projekte öffentlicher Einrichtungen erhielt die Berliner Energieagentur GmbH. Das von der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz unterstützte Projekt wendet sich an Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren, Erzieher sowie das technisch verantwortliche Personal aller Berliner Kitas. Mit diesem Angebot werden Kitas dabei unterstützt, sich im Alltag mit den Themen Energie und Klimaschutz auseinanderzusetzen, um die Neugier der Kinder an diesen Zukunftsthemen zu wecken.



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

