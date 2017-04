Hauptmenü Start





Leserbrief zu Günter Pfitzmann geschrieben von: Redaktion am 10.04.2017, 08:47 Uhr

paperpress540 „Richtig ist, dass die SPD und die rot-grüne Zählgemeinschaft insgesamt die Benennung von Straßen und Plätzen nach Frauen befürwortet, um diese stärker als bisher im Straßenbild und damit in der öffentlichen Wahrnehmung sichtbar zu machen. Dazu stehen wir und auch ich persönlich sehe überhaupt nichts Verwerfliches darin, mich dafür einzusetzen, dass Frauen und ihre Verdienste die gleiche Würdigung erfahren, wie Männer. Im Gegenteil. Insofern sehe ich darin weder ‚ideologische Verblendung‘ noch ‚Peinlichkeit‘.



Nicht richtig ist, dass die SPD und die Zählgemeinschaft in der vergangenen Wahlperiode eine Ehrung Günter Pfitzmanns abgelehnt hätte. Stattdessen haben wir der CDU ein sehr konkretes Angebot gemacht. Per Änderungsantrag zum recht allgemeinen Vorschlag der CDU hatte die SPD-Fraktion in der BVV den Vorschlag gemacht, die Zietenstraße um- und nach "Pfitze" zu benennen. Die Straße der Brockmann'schen Fernsehpraxis (Zietenstraße 22) hätte dann nicht mehr nach einem General mit zweifelhaftem Ruf, sondern nach Günter Pfitzmann am Ort seines Schaffens geheißen. Sichtlich überrascht von unserem Vorschlag hatte die CDU-Fraktion damals eilig die Rücküberweisung der Drucksache in den Ausschuss für Bildung und Kultur vorgeschlagen und hat in der Folge merklich das Interesse am eigenen Vorhaben verloren. Offenbar hatte man Angst, dass dem eigenen Vorschlag gefolgt werden könnte und ein Umbenennungsverfahren gestartet wird.“



Viele Grüße

Jan Rauchfuß

Vorsitzender der SPD-Fraktion in der BVV Tempelhof-Schöneberg

