Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 4 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Osterhasen auf dem Vormarsch geschrieben von: Redaktion am 02.04.2017, 11:42 Uhr

paperpress540 Das wird ein Gaudi für die Kinder: MedienPoint Schaufenster und Laden sind in ein riesiges Comic-Paradies mit „Fix & Foxi“ und „Asterix“ verwandelt worden. Schon jahrelang kommt der Osterhase in den Tempelhofer MedienPoint. Der „Osterhasi“, wie er von der agilen MedienPoint-Truppe immer liebevoll genannt wird, kommt in diesem Jahr über eine Woche früher. Die Kinder werden sich davon nicht abschrecken lassen. Im Gegenteil! Begeistert werden sie wieder den Osterhasen begrüßen. Leckere Schoko-Osterhasen und jede Menge Ostereier liegen für die Kinder bereit.



Auch der Osterhase wartet auf Geschenke der Kin-der, denn sie sollen selbstgemalte Osterhasenbilder mitbringen, die anschließend im MedienPoint ausgehängt werden.



Kurzum, die Tempelhofer Werderstraße wird wieder für eine Stunde zum Osterhasen-Treffpunkt.



Die Schirmherrin der Aktion ist die stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende von Tempelhof-Schöne-berg, Petra Dittmeyer, die schon als Vorsteherin der Bezirksverordnetenversammlung jedes Jahr die Kin-der begrüßte. Der Osterhasen-Darsteller ist Henning Hamann, Frontkarnickel des MedienPoints, zum Glück zu groß für den Römertopf. Aber zu Ostern streichelt man ja eher die Hasen als dass sie ver-speist werden. Hamann ging im Kiez wieder „betteln“, um die Aktion finanzieren zu können. Neben Petra und Harald Dittmeyer sorgen für Schokolade und Kakao in diesem Jahr die Unternehmer-Initiative Tempelhofer Damm e.V., Dr. Hans-Rudolf Schwabe sowie Marlies Königsberg und Karl-Heinz Kronauer vom Tempelhofer Journal.



Der MedienPoint Tempelhof befindet sich in der Werderstraße 13, 12105 Berlin. Die Osterhasen-Party steigt um 11 Uhr. Kita-Gruppen mögen sich bitte unter 7889 3194 (tgl. 11-17 Uhr) anmelden.



Und was sagt Heinz Erhardt zu den Feiertagen?



Wer ahnte, dass zum Weihnachtsfest

Cornelia mich sitzen lässt?

Das war noch nichts: zu Ostern jetzt

hat sie mich abermals versetzt!

Nun freu ich mich auf Pfingsten –

nicht im geringsten!



Das absolute Lieblingsgedicht des paperpress-Herausgebers über Weihnachten und Ostern ist allerdings das folgende:



Der Karpfen kocht, der Truthahn brät,

man sitzt im engsten Kreise

und singt vereint den ersten Vers

manch wohlvertrauter Weise.



Zum Beispiel „O, du fröhliche”,

vom „Baum mit grünen Blättern” -

und aus so manchem Augenpaar

sieht man die Tränen klettern.



Die Traurigkeit am Weihnachtsbaum

ist völlig unverständlich;

man sollte lachen, fröhlich sein,

denn ER erschien doch endlich!



Zu Ostern – da wird jubiliert,

manch buntes Ei erworben!

Da lacht man gern – dabei ist er

erst vorgestern gestorben.





Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: