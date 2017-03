Hauptmenü Start





Unterstützung für den Rocktreff geschrieben von: Redaktion am 27.03.2017, 12:25 Uhr

paperpress539 Der Umschlag, den Andie Kraft heute erhielt, passte gerade so in den Briefkasten. Ein Scheck der PSD Bank Berlin-Brandenburg eG über 5.000 Euro für den diesjährigen Rocktreff. Andie Kraft ist Vorsitzender des CPYE e.V. Seit 20 Jahren ist der gemeinnützige Verein aus Tempelhof Träger des Rocktreffs. Der Rocktreff wiederum ist eine Veranstaltung des Jugendamtes Tempelhof-Schöneberg, die in diesem Jahr zum 34sten Male im Fußballstadion des Volks-parks Mariendorf stattfindet. Organisiert wird der Rocktreff im Wesentlichen von der Rock-Ini der Ev. Jugend Tempelhof. Gerade haben die Rock-Ini-Mitglieder in einem langen und anstrengenden Verfahren aus 200 Bewerbern, 16 Bands ausgewählt, die am 7., 8. und 9. Juli 2017 auftreten werden. In Kürze wird unter www.rocktreff.de die Liste der Bands veröffentlicht.



Die PSD Bank Berlin-Brandenburg eG fördert Projekte des Jugendamtes seit 2008. Und besonders ist ihr dabei der Rocktreff ans Herz gewachsen. Zwar beteiligt sich das Jugendamt an den Kosten des Rocktreffs mit einer Zuwendung von knapp 10.000 Euro, das ist aber nur ein Viertel des erforderlichen Budgets. Nicht mit eingerechnet sind alle Sachspenden, beispielsweise für das aufwendige technische Equipment, das zum großen Teil von faces Veranstaltungstechnik zur Verfügung gestellt wird.



Der Rocktreff ist eines der größten Amateurband-Festivals in Berlin. Möglich ist die Veranstaltung nur, weil rund 100 Ehrenamtliche die komplette Technik auf- und abbauen und die Bands kostenlos auftreten. Neben der PSD Bank Berlin-Brandenburg eG und faces Veranstaltungstechnik unterstützen den Rock-treff in diesem Jahr: starfm, cateringCompany, Vattenfall, nitz + nitz GmbH, Druckcenter Berlin, vitasyn Care Fritz Apotheke, stilbrand Designwerkstatt, Phrenetica Photography & Design, GeWoSüd, Rie-mer und Schultz Sanitär, Popella Licht- und Ton-technik, Radio Möller, KKI GmbH, Maximilian, Vier-lande, SWI Immobilienvertretung, Optiker Hoppe und triolution Event & Medientechnik.



Oliver Schworck, Jugendstadtrat und Veranstalter des Rocktreffs, sagt: „Ich bin ebenso erfreut wie beeindruckt von der großartigen Unterstützung für den Rocktreff. Ich danke allen Unternehmen sehr herzlich für ihr Engagement in diesem, den Jahren zuvor und hoffentlich auch in den nächsten.“ Schirmherr des Rocktreffs ist in diesem Jahr der Vorsteher der Bezirksverordnetenversammlung Stefan Böltes.





Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

