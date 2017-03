Hauptmenü Start





Es sind 21 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Krüger bleibt parteilos geschrieben von: Redaktion am 18.03.2017, 13:22 Uhr

paperpress539 Nachtrag: „Krüger sagte dem KURIER, er bleibe parteilos, werde also kein Mitglied der AfD. – Quelle: http://www.berliner-kurier.de/26209864 ©2017“ - Frau Schmidt-Krüger hat uns mitgeteilt: „Ich werde Nicht aus der CDU austreten, noch in die AFD wechseln.“ Und der Fraktionsvorsitzende der CDU Tempelhof-Schöneberg, Matthias Steuckardt ließ uns wissen: „Die Entscheidung von Daniel Krüger löst in der Tat einige Gefühle in mir und meinen Kolleginnen und Kollegen aus. Ich versichere Ihnen aber, dass ‚blanke Angst‘ nicht dazu gehört.“ Dann ist ja alles klar. Schönes Wochenende.



