Fritz ist tot geschrieben von: Redaktion am 07.03.2017, 09:26 Uhr

paperpress539 Viel trauriger als diese ewigen Flughafengeschichten macht mich allerdings die Meldung, dass völlig unerwartet der kleine Eisbär Fritz im Tierpark gestorben ist. Als gestern die Nachricht über seine Erkrankung verbreitet wurde, ahnte man Schlimmes. Er wurde nur vier Monate alt. Fritz starb am Montagabend gegen 20 Uhr an einer schweren Leberentzündung. „Unser Fritz hat die Nacht nicht überlebt. Unglaub-lich, wie schnell uns dieser kleine Eisbär ans Herz gewachsen ist“, twitterte der Zoo. Quelle: Berliner Morgenpost.



Ed Koch





Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

