Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 4 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Mit Klaus und Klaus durch Feuer und Eis geschrieben von: Redaktion am 05.03.2017, 13:19 Uhr

paperpress539 Knapp zehn Jahre ist es her, dass Klaus Wowereit in der Bertelsmann-Vertretung Unter den Linden seine Biographie „…und das ist auch gut so!“ vorstellte. Auch sein Freund Klaus Hoffmann nahm an der Veranstaltung teil. Klaus Wowereit ist inzwischen in Ehren ergraut, Klaus Hoffmann bleibt der ewig junge blonde Sänger. Klaus Wowereit ist seit seinem Rücktritt aus der Politik nicht mehr so häufig zusehen, aber dann und wann trifft man ihn hier und da. Seine wöchentliche Kolumne bei Spreeradio hat er nach eineinhalb Jahren Ende 2016 eingestellt. Klaus Hoffmann ist mit seinen musikalischen Programmen ständig unter-wegs, im März wieder in der „Bar jeder Vernunft“.



Wussten Sie eigentlich, dass die SPD einen eigenen Reisedienst unterhält? „Herzlich willkommen beim Reiseveranstalter der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, einem Service für Mitglieder und Freunde der SPD“, heißt es auf der Internetseite www.spd-reiseservice.de



„Wir sind keine ‚Ferienschule‘ der Partei, sondern bieten Urlaub mit viel Spaß, guter Laune und ein bisschen Erholung vom Alltag mit vielen neuen Erfahrungen und Erlebnissen. Bereits seit über 20 Jahren veranstalten wir Reisen im Freundeskreis. Ohne Ballkleid und Smoking – mit guter Laune statt vornehmem Getue.



Alljährlich bemühen wir uns um ein attraktives Pro-gramm: Kreuzfahrten auf Hoher See oder durch die schönsten Flusslandschaften, politische Programm-reisen und spannende Erlebnisreisen – nahezu in alle Himmelsrichtungen. Oder auch Kurzreisen für ein paar erholsame Tage zwischendurch. Aber wir reisen eben auch, um Neues zu sehen, hinter die Kulissen zu schauen, uns in anregenden Gesprächen vor Ort eine Meinung zu bilden und die Entwicklungen in der Welt besser zu verstehen. Wir wollen nicht alles anders machen – aber vieles besser...Und unsere Preise – die können sich wahrlich sehen lassen!“ Nun gut, beim letzten Satz kommt es darauf an, ob man wie Edel-Sozi Peer Steinbrück keinen Wein für 5 Euro kauft, sondern ein paar Scheine drauf legen kann.



Ab 1.399 Euro im 4-Bett-, und 2.059 Euro im 2-Bett-Zimmer könnten Sie vom 18. bis 30. August eine traumhafte Kreuzfahrt mit der MS Astor rund um Island, Insel aus Feuer und Eis, erleben.



Was hat nun diese schöne Reise mit Klaus und Klaus zu tun? Beide sind mit an Bord, steht im Prospekt. Klaus Hoffmann wird singen, und Klaus Wowereit wird mit Sicherheit auch zur Unterhaltung beitragen. Wer mitreisen möchte, sollte sich schnell an-melden, denn es sind „schon viele Kabinen“ vergeben.



Mit demselben Schiff, aber schon vom 4. bis 16. Juni, können Sie zur Mitternachtssonne ans Nordkap reisen. Auf diesem Ausflug unterhält Sie Robert Kreis, das klingt gut. Auch mit an Bord ist Wolfgang Thierse, bekannt als Stimmungskanone vom Prenzlauer Berg. Da bleibt mir nur, allen Beteiligten viel Spaß zu wünschen.



Ed Koch



Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: