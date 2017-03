Hauptmenü Start





5.000 Anmeldung für Seminare im Tempelhofer Forum geschrieben von: Redaktion am 28.02.2017, 09:33 Uhr

paperpress538 Gegründet vom Kita-Beraterteam des Jugendamtes Tempelhof in den 1980er Jahren, haben an den Seminaren des Tempelhofer Forums inzwischen viele Tausend sozialpädagogische Fachkräfte in den Kitas, Tagespflegen, Horten und Freizeiteinrichtungen teilgenommen. 2014 begann für das Tempelhofer Forum ein neuer Abschnitt im Nachbar-schaftszentrum der ufaFabrik. Zu dieser Zeit wurde das Online-Anmeldeverfahren mit fortlaufender Nummerierung eingeführt.



Am 22. Januar klickte der Zähler auf 5.000. Carmen Delplanque von der Tagesgroßpflege Bärenhöhle in der Manfred-von-Richthofen-Straße, hatte sich für das Seminar „Bilderbücher gestalten“ angemeldet. Das Seminar, das die Dozentin Monika Brunsmann hielt, fand am 24. Februar statt. Carmen Delplanque und ihrer Kollegin Michaela Swintek hat das Seminar sehr gut gefallen. Sie haben, wie schon so oft davor, viele nützliche Anregungen mit in ihre Tagespflegeeinrichtung nehmen können. Schon seit Anfang der 2000er Jahre nimmt Carmen Delplanque an Seminaren des Tempelhofer Forums teil.



Tempelhofer Forum Geschäftsführer Ed Koch freut sich, dass eine „alte Stammkundin“ aus dem Ursprungsbereich, dem Bezirk Tempelhof, auf die Nummer 5.000 gefallen ist. An den Seminaren nehmen inzwischen Fachkräfte aus ganz Berlin und Umgebung teil, wobei der Schwerpunkt auf Tempelhof-Schöneberg liegt, vor allem bei den Tagespflegeperso-nen.



Die Nummer 5.000 war für Ed Koch Anlass und Aufforderung zugleich, Carmen Delplanque in ihrer Tagespflege zu besuchen. Natürlich kam er nicht mit leeren Händen, zu dem bunten Blumenstrauß und der obliga-torischen Urkunde für solche Anlässe, gab es zwei Gutscheine für kommende Seminare des Tempelhofer Forums und 5.000 Euro-Cent für die Tagespflegeeinrichtung. Die 5.000 Cent wurden natürlich nicht einzeln überreicht, sondern zusammengefasst auf einen entsprechenden Geldschein.



Auf der Internetseite des Tempelhofer Forums

www.tempelhoferforum.de

sind alle Seminare verzeichnet. Dort besteht auch die Möglichkeit, sich anzumelden. Seit dem 22. Januar hat sich die Zahl inzwischen 5.141 erhöht.



Nach Vorhandensein freier Plätze können auch Personen an den Seminaren teilnehmen, die keinen beruflichen sozialpädagogischen Hintergrund haben. Dazu gehören vor allem Eltern, die herzlich will-kommen sind. Themen wie „Erste Hilfe am Kind“, „Kinder brauchen Aufgaben“ oder „Mit Kindern Werte entdecken“, interessieren sicherlich jedes Elternpaar.



Das Tempelhofer Forum wird u.a. durch das Jugendamt Tempelhof-Schöneberg, den Kita Eigenbetrieb Süd-West, dem Nachbarschaftsheim Schöneberg und dem Nachbarschaftszentrum der ufaFabrik gefördert.



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

