Sinnvolle und sinnlose Investitionen geschrieben von: Redaktion am 15.02.2017, 12:55 Uhr

paperpress538 Kapitel 1: Sinnvolle Investitionen



Man muss schon sehr tief in der Materie stecken, um zu verstehen, warum es so schwierig ist, einen ausgelaufenen Konzessionsvertrag neu auszuschreiben und zu vergeben. Sicherlich werden eines Tages darüber Doktorarbeiten geschrieben. Fakt ist, dass am 31.12.2014 der Konzessionsvertrag zwischen dem Land Berlin und der Stromnetz Berlin GmbH endete. Schön, dass es bei uns zu Hause und auf den Straßen dennoch hell auch nach Einbruch der Dunkelheit ist. Die Stromnetz Berlin GmbH macht einfach weiter und zahlt dem Land Berlin jährlich rund 150 Mio. Euro Konzessionsabgabe. Eigentlich leicht verdientes Geld.



Lassen wir den Verfahrensstand einmal beiseite. Irgendwann wird es einen neuen Vertrag geben, entweder mit der Stromnetz Berlin GmbH, was die einfachste Lösung wäre, oder mit der landeseigenen „Berlin Energie“, was für den Steuerzahler die kostspieligste Variante wäre, schließlich muss das Stromnetz zurückgekauft werden, oder Variante 3 ein Mix aus „Bürger Energie Berlin“, Land Berlin und Stromnetz GmbH, was von der Organisationsform nicht besonders sinnvoll wäre. Aber gut. Warten wir es ab.



Zwischenzeitlich investiert die Stromnetz Berlin GmbH, so Geschäftsführer Thomas Schäfer auf der heutigen Jahrespressekonferenz, viele Millionen Euro in ihr und unser Stromnetz und sorgt somit dafür, dass beispielsweise alte Kabel gegen neue ausgetauscht werden.



Auch der gute alte Stromzähler, der in unseren Fluren hängt, hat seine Schuldigkeit getan, er wird nach und nach gegen diese schlichten grauen ausgetauscht. Farblich gesehen, nicht gerade ein Fortschritt. Dafür können die neuen Kästen viel mehr als die alten, zum Beispiel einen darüber informieren, wie viel Strom man an diesem oder jenem Tag verbraucht hat. Will das wirklich jemand wissen?



„Mit 209 Mio. Euro wird 2017 so viel Geld in das Berliner Stromverteilungsnetz investiert, wie noch nie zuvor in der Geschichte des Berliner Stromnetzes.“, kündigte Thomas Schäfer auf der Pressekonferenz an. Mit 111 Mio. Euro fließen etwas mehr als die Hälfte der Mittel in den Erhalt und die Modernisierung des Stromnetzes. 98 Mio. Euro fließen in den durch das Wachstum der Stadt notwendigen Ausbau des Netzes, in die weitere Digitalisierung sowie in die Vorbereitung des Einsatzes von intelligenten Strom-zählern. Ein wesentlicher Grund für die gegenüber dem Vorjahr noch einmal gestiegene Investitionssumme ist das Wachstum der Stadt und die damit verbundenen Bautätigkeiten. 45 Mio. Euro sind für den Netzausbau und neue Netzanschlüsse vorgesehen. Weitere 11 Mio. Euro stehen für Baufeldfreimachungen und andere bauliche Maßnahmen bereit.“



„Das Wachstum der Stadt prägt unsere Arbeit zu-nehmend“, erläutert Stromnetzchef Thomas Schäfer. „Zusammen mit der Digitalisierung sorgt dieses Wachstum für einen weiter zunehmenden Investitionsbedarf.“ Schäfer betont die Ausgewogenheit der großen Investitionssumme. „Das Geld fließt etwa zur

Hälfte in das Hier & Jetzt des Netzes und seiner Versorgungssicherheit. Die andere Hälfte sind Investitionen in die digitale Zukunft der wachsenden Stadt.“ Ein Aspekt, der in 2017 stärker betont werden soll, ist die Partizipation der Bürgerinnen und Bürger an der Energiewende im Berliner Stromnetz. „Wir wollen in 2017 noch mehr Wert auf die direkte Beteiligung an der Energiewende legen und suchen wieder Menschen, die sich im Stromnetz-Kundenbeirat engagieren wollen. Außerdem werden wir die Voraussetzungen für Mieterstromprojekte verbessern.“



Noch ein paar erstaunliche Zahlen: 2,3 Mio. Haus-halts- und Gewerbekunden hängen am Stromnetz. Rund 98% der insgesamt ca. 36.000 km Leitungen sind unterirdisch, die letzten frei schwebenden Leitungen verschwinden bald. Über 78 Umspannwerke und rund 11.000 Netz- und Kundenstationen verfügt die Stromnetz Berlin GmbH. 13.800 GWh (1 Gigawattstunde = 1 Million Kilowattstunden), flossen 2016 durch das Stromnetz.



Interessant sind noch zwei Zahlen, die uns zu Kapitel 2 dieses Newsletters führen: Über 1,1 Mio. Wechsel-prozesse (Einzug, Auszug, Lieferantenanmeldung und –abmeldung) wurden 2016 verarbeitet, davon rund 630.000 Lieferantenwechselprozesse. Unter 534 Stromanbietern können sich die Berliner ent-scheiden. Das nennt man Auswahlmöglichkeiten.



Kapitel 2: Sinnlose Investitionen



Um es klar vorweg zu nehmen: Für die Infrastruktur ist der Staat zuständig. Privatisierungen von Strom, Gas, Wasser, Müllentsorgung etc. sind der falsche Weg. Lassen wir aber geschichtliche Betrachtungen unberücksichtigt und stellen nur sachlich fest, dass die BEWAG, zuständig für das Stromnetze und Stromlieferant an die Haushalte, zwischen 2006 und 2009 an Vattenfall, dem schwedischen Staatskonzern, verkauft wurde. So wie die Wasserversorgung, die ebenfalls privatisiert wurde, wieder in das Eigentum des Landes Berlin übergegangen ist, sollte es auch mit dem Strom geschehen. Ein Volksentscheid, der das Stromnetz rekommunalisieren sollte, scheiterte im November 2013 knapp. Die Vattenfall-Tochter Stromnetz Berlin GmbH betreibt – wie er-wähnt - weiterhin das Stromnetz. Getrennt und for-mal unabhängig von der Stromnetz Berlin GmbH ist die Vattenfall Europe Sales GmbH als Stromverkäufer. Vattenfall ist einer von 534 Stromanbietern in Berlin. Und nun wird es die laufende Nummer 535 geben, nämlich die „Berliner Stadtwerke.“



Morgen findet im Abgeordnetenhaus die 1. Lesung der Gesetzesänderung des Berliner Betriebe-Gesetzes (BerlBG) statt. In einer gemeinsamen Presseerklärung von Rot-Rot-Grün äußern sich zu diesem Vorgang die energiepolitischen Sprecher der Fraktionen von SPD, Linken und Grünen. Darunter der Mitinitiator des gescheiterten Volksentscheids Dr. Stefan Taschner. Er führt seinen Kampf jetzt als Abgeordneter der Grünen fort.



„Die Berliner Stadtwerke sollen der Motor für eine sozialverträgliche Energiewende in Berlin werden. Mit der Gesetzesänderung können die Berlinerinnen und Berliner künftig regional erzeugte Elektrizität, Gas und Wärme auf Basis erneuerbarer Energien beziehen – das ist verbraucherfreundlicher, effizienter, sozialer und klimaverträglicher. Das bedeutet auch, dass das Berliner Stadtwerk in den Energie-handel und -vertrieb einsteigt. Alle Berliner/innen können künftig Kunden der kommunalen Berliner Stadtwerke werden. Die Berliner Stadtwerke sollen auch Energie- und Infrastrukturdienstleistungen, Mieterstromprojekte, Contracting- und Intractingkonzepte ermöglichen, sowie Energiearmut bekämpfen. Gleichzeitig sollen mit diesen neuen Aufgaben die Berliner/innen mehr einbezogen und die regionale Wirtschaft gestärkt werden.“ So verkünden es die Energieexperten der Parteien.



„100 Millionen Euro soll das Unternehmen jährlich bekommen, damit es Energie erzeugen, Ökostrom kaufen und verkaufen kann. In der Anfangsphase sollen mit dem Geld zunächst landeseigene Betriebe energetisch saniert werden, damit sie nicht so viel Energie verbrauchen. Bislang betreibt das Stadtwerk 33 Fotovoltaik-Anlagen. 22 neue sollen entstehen (u.a. auf Gefängnissen oder dem Friedrichstadtpalast). Das Stadtwerk kann bis jetzt 20.000 Haushalte in Berlin mit Ökostrom versorgen, hat aber erst knapp über 2.000 Kunden.“ Quelle: RBB



Ich halte die Investitionen in die „Berliner Stadtwerke“ für eine ideologisch verbrämte Geldverschwendung. Reine Klientelpolitik für Linke Sozialdemokraten und den Anhängern der Linken und Grünen. Für die energetische Sanierung landeseigener Betriebe braucht Berlin nicht noch einen Eigenbetrieb. Und die Berliner können Ihre Energie von einem der 534 Anbieter beziehen. Ein eigenes Stadtwerk mit den beschriebenen Aufgaben ist überflüssig. Den Fehler des BEWAG-Verkaufs kann man mit solchen Mätzchen nicht rückgängig machen. Berlin sollte mit den vorhandenen Energieversorgern enger und besser zusammenarbeiten. Es gibt Fehler, die lassen sich nicht korrigieren, ebenso wenig, wie sich die Geschichte zurückdrehen lässt.



Ed Koch



Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

