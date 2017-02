Hauptmenü Start





Chapeau - Müller International geschrieben von: Redaktion am 01.02.2017, 14:36 Uhr

paperpress538 Ist es ein viel zu hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein oder schlichtweg Masochismus? Wie kann man, ohne vorher mit seinem politischen Leben ab-geschlossen zu haben, Mitglied im Aufsichtsrat des BER sein wollen? Von der Übernahme des Vorsitzes mal ganz abgesehen. Ich habe immer davor gewarnt, Klaus Wowereit und Michael Müller. Aber, auf mich hört ja keiner. Natürlich gehören Politiker als Vertreter der Regierungen in den Aufsichtsrat. Das können Senatoren oder Staatssekretäre sein. Es ist aber überhaupt nicht notwendig, dass der Regieren-de Bürgermeister seine Zeit im Aufsichtsrat einer Flughafengesellschaft verbringt.



Der Aufsichtsrat baut nicht den Flughafen. Und bei dieser unüberschaubaren komplexen Geschichte wie dem BER, hat kaum jemand die Möglichkeit, alle Details zu (er)kennen, zu bewerten und einzuschätzen. Natürlich müssen neben den Politikern Fachleute im Aufsichtsrat sitzen. Offenbar ist das ja auch so. Hat es etwas genützt? Nein.



Warum sich Michael Müller nicht einfach der Verweigerungshaltung von Ramona Pop angeschlossen und den Aufsichtsrat verlassen hat, verstehe, wer will. Abgesehen von dem traurigen Gastspiel des brandenburgischen Ministerpräsidenten Matthias Platzeck im Aufsichtsrat, hat sich der Drumherum-nachbar stets fein rausgehalten. Der Bund so und so, was sicherlich auch besser ist. Man stelle sich Alexander Dobrindt im Aufsichtsrat vor, der würde sofort eine Maut zur Benutzung der Gepäckbänder einführen wollen.



Klaus Wowereits politischer Niedergang ist eng mit dem Flughafenbau verbunden. Und auch Michael Müller hat bislang keinen Blumentopf gewinnen können. Das macht doch keinen Spaß, immer wieder klausuliert verkünden zu müssen, dass, wenn Sonne und Mond gemeinsam am Himmel strahlen, der Termin in diesem, im nächsten und wann auch immer Jahr stattfinden könnte. Und jedes Mal denkt die Öffentlichkeit, dass Müller es mal wieder vergeigt hat. Sich trotz aller Anfeindungen der Bürger und der Medien auf den heißen Stuhl des Aufsichtsratschefs zu setzen, ist mutig. Chapeau für so viel Courage. Danken wird es ihm niemand. Und selbst wenn er eines Tages den BER eröffnen könnte, sagen die Medien nicht „Toll!“, sondern „Endlich, wurde ja auch Zeit!“.



Ob Michael Müller mit dem BER eines Tages ganz groß rauskommt und Eingang in die Berichterstat-tung der internationalen Presse finden wird, ist nicht sicher. Mit dem Satz „Mr. President: Don’t build this wall!” hat es der Regierende Bürgermeister u.a. in die Washington Post, den Guardian, der New York Times und USAtoday geschafft.



https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2017/01/27/fate-of-berlin-wall-should-be-a-teaching-moment-for-trump-current-berlin-mayor-says/?utm_term=.527d49ad3771



https://www.theguardian.com/world/2017/jan/27/berlin-mayor-michael-mueller-donald-trump-border-wall



https://www.nytimes.com/2017/01/29/world/europe/trump-executive-order-europe-merkel.html?_r=1



http://www.usatoday.com/story/news/world/2017/01/28/berlin-mayor-trump-dont-build-wall/97183056/



Müller sagte: „Berlin, die Stadt der Teilung Europas, die Stadt der Freiheit Europas, kann nicht kommentarlos zusehen, wenn ein Land plant, eine neue Mauer zu errichten. Wir Berlinerinnen und Berliner wissen am besten, wieviel Leid eine durch Stachel-draht und Mauer zementierte Teilung eines ganzen Kontinents verursacht hat. Heute, am Beginn des 21. Jahrhunderts, dürfen wir es nicht einfach hin-nehmen, wenn alle unsere historischen Erfahrungen von denjenigen über den Haufen geworfen werden, denen wir unsere Freiheit zum großen Teil verdanken, den Amerikanern. Ich appelliere an den Präsidenten der Vereinigten Staaten, diesen Irrweg von Abschottung und Ausgrenzung nicht zu gehen. Überall dort, wo heute noch solche Grenzen existieren, in Korea, auf Zypern, schaffen sie Unfreiheit und Leid. Ich rufe dem amerikanischen Präsidenten zu: Denken Sie an ihren Vorgänger Ronald Reagan. Erinnern Sie sich an seine Worte: ‚Tear down this wall.‘ Und deshalb sage ich: Dear Mr. President, don´t build this wall!“



Müller kann froh sein, dass unsere amerikanischen Freunde nicht mehr Besatzungsstatus in Berlin genießen, sonst hätte ihn Wladimir Recep Trump in den Katakomben unterhalb des Flughafens Tempel-hof verschwinden lassen.



Es war gut, dass sich Müller zu diesem Thema geäußert hat, auch wenn es Trump am Allerwertesten vorbeigehen wird. Wie lange der Amoklauf des 45. Präsidenten andauert, ist schwer einzuschätzen. Am 21. Januar hatte ich Trump betreffend geschrieben: „Keine Panik“, langsam muss man sich aber Sorgen machen.



Ed Koch



