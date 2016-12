Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 11 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Das Berlin-Management geschrieben von: Redaktion am 27.12.2016, 16:34 Uhr

paperpress537 Mehr als je zuvor äußern viele Menschen ihre Meinung zu allen The-men des täglichen Lebens in so genannten „sozialen Netzen“. Der gute alte Leserbrief, den man an seine abonnierte Zeitung schrieb, ist am Aussterben. Warum warten, ehe oder ob überhaupt etwas abgedruckt wird, wenn man sofort, spontan, meistens ohne nachzudenken und fernab jedes Korrekturprogramms seine Ansicht zu jedem Artikel auf den Internetseiten der Zeitungen absondern, bei „facebook“ „posten“ oder mit maximal 140 Zeichen „twittern“ kann? Bei vielen reicht der Wortschatz ohnehin nicht für mehr aus. Und – welch Fortschritt – Fotos werden bei Twitter nicht mehr auf die Zeichen angerechnet. Zu einem dämlichen Text jetzt noch ein dämlicheres Foto. Dem vielen Müll, der in den teilweise asozialen Netzwerken verbreitet wird, stehen – das muss man anerkennen – viele Texte der ehrlichen Betroffenheit gegenüber. Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche ist diese Mischung wieder sichtbar gewesen. Die Nutzung von Twitter durch die Berliner Polizei ist, auch das muss positiv bewertet werden, ein wertvoller Kommunikationsbeitrag, auch wenn er alle ausschließt, die in den Netzwerken nicht unterwegs sind.



Die eindeutigsten und von atemberaubenden Vor- und Fehlurteilen geprägten Äußerungen, betreffen vor allem Politiker. Man sieht einen Politiker und weiß sofort, dass es ein Depp ist. Ja, es gibt auch Deppen in der Politik, nicht zu knapp. Mehrheitlich sind es aber Menschen wie Du und Ich, die – aus mir oft unverständlichen Gründen – in die Politik gehen, weil sie etwas „bewegen“, dem „Staat dienen“ oder das Leben der Bürger verbessern wollen. Sich permanent beschimpfen zu lassen, gehört nicht dazu. Und richtig reich werden kann man als Politiker auch nicht. Hinzu kommt, dass es immer nur Zeitverträge gibt, die sich nach der Länge der Legislaturperiode richten. Selbst wenn die Verträge auf Zeit verlängert werden, hat ein Politiker nie die Möglichkeit, eine Dauer-beschäftigung einzuklagen. Mehr als jeder andere Vorstand eines Großunternehmens – und das ist Berlin – steht unser Management ständig unter Beobachtung, vor allem der Medien. Und die sagen uns, was wir von den Politikern zu halten haben.



Kann es in dieser Zeit, wo alles komplizierter und damit Fehleranfälliger wird, noch so eine Art beruflicher Befriedigung für einen Politiker geben? Wir sollten gerade zum Jahresanfang in unserer Beurteilung Politikern gegenüber etwas gerechter eingestellt sein und berücksichtigen, dass sie auch „nur“ Menschen sind und mit Wasser kochen.



Die 100-Tage-Schonfrist für unser neues Berlin-Management war am 19. Dezember vorbei. Verhindert werden konnte der Anschlag zwar nicht, aber das Krisenmanagement von Senatskanzlei, Innenverwaltung, Polizei, Feuerwehr, Rettungsdiensten, Krankenhäusern und anderen beteiligten Stellen war hervorragend. Diesen Satz hat man leider viel zu selten gehört oder gelesen.



Wir alle haben gewusst, dass ein Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt wahrscheinlich ist. Die Hoffnung, sagt man, stirbt zuletzt. Am Breitscheidplatz sind zwölf Menschen und mit ihnen die Hoffnung auf ein frei von Terror friedliches Leben in Berlin gestorben.



Natürlich ist es richtig, dass die Medien bei einem Anschlag wie dem am 19. Dezember 2016 rund um die Uhr berichten. Auch wenn sich die Bilder ständig wiederholen und die Reporter vor Ort nichts Neues zu berichten haben, sitzt man gebannt vor dem Bildschirm und kann gar nicht fassen, was geschehen ist.



Eine absolute Sicherheit gibt es nicht, erklären uns die zuständigen Politiker immer wieder. Dennoch sind die Fragen, ob so ein Anschlag hätte verhindert werden können, berechtigt. Wenn man sich die Reiseroute und Lebensgeschichte von Anis Amri, der juristisch gesehen als „mutmaßlicher“ Täter gilt, an-schaut, kann man nicht nachvollziehen, wie dieser Schwerverbrecher von Italien nach Deutschland kommen konnte, ohne dass er gleich an der Grenze festgesetzt wurde. Seine vielen Aufenthaltsorte, verschiedene Unterkünfte in Berlin, überwacht und die Überwachung wieder eingestellt, und dann der Anschlag. Das alles ist schwer zu begreifen. Nur muss man sich die Gegenfrage stellen, wie man diesen Mann hätte stoppen können. Auf Verdacht kann man in einem Rechtsstaat niemand wegsperren. Wie viele Polizisten braucht man, um alle „Gefährder“ ständig im Auge behalten zu können? Und wollen wir wirklich in Europa wieder an jeder Landesgrenze Kontrollen einführen? Bisher hat sich eine traurige Wahrheit häufig bestätigt: Wer es darauf anlegt, erreicht meistens sein Ziel.



Vermutlich ist es so, dass mit dem unkontrollierten Flüchtlingsstrom nach Deutschland auch gefährliche Personen eingereist sind, aber auch schon vorher. Was wäre aber 2015 die Alternative gewesen? Grenzen dicht und die Flüchtlinge verrecken lassen? Abschieben sagt sich leicht, aber wohin, wenn sich das Herkunftsland weigert. Geradezu zynisch ist es, dass am Tag nach dem Anschlag die Ausweispapiere von Amri aus Tunesien in Deutschland eintrafen.



Mit der Frage, wie Attentate verhindert werden können, beschäftigen sich inzwischen ganze Heerscharen von Sicherheitskräften. Oft gelingt es ja auch, einen Plan im Keim zu ersticken. Das darf anerkennend nicht unerwähnt bleiben. Amri ist der Mensch-gewordene Teufel, das Böse schlechthin, das wurde gerade in der vergangenen Weihnachtszeit oft zitiert und Jesus Christus als Gegenpol gepriesen. Er, der den Menschen Frieden bringen wollte, wurde letztlich in einem Unrechtsstaat von einer Freisler ähnlichen Justiz ans Kreuz genagelt. Die vielen „Hättes“ müssen natürlich aufgearbeitet werden, was ja auch geschieht. Die Frage, wie das passieren konnte, lenkt natürlich den Blick auf den Attentäter. Was ist im Leben von Anis Amri passiert, dass er zu so einem barbarischen Akt fähig war. Unter

http://www.bild.de/news/inland/terrorberlin/der-moment-des-anschlags-49455400.bild.html

kann man sehen, mit welcher Geschwindigkeit der Truck in den Weihnachtsmarkt raste. Da bleibt einem der Atem weg.



Der Umgang der Berliner mit der Katastrophe zeigt viel vom Spirit dieser Stadt, die Weltkriege überstanden hat, Ultimaten, Luftbrücke, Eingemauert sein und vieles mehr. Dennoch ist Berlin nach 19/12 eine andere Stadt als zuvor. Wir stehen jetzt auch auf der Liste zusammen mit Madrid, London, Paris und Brüssel. Eine Liste, die noch längst nicht zu Ende geführt ist. Wir befinden uns im Krieg, in einem Krieg, den uns Menschen erklärt haben, denen wir nichts getan haben, für die wir aber Ungläubige sind, was ausreicht, um uns umzubringen. Ein Krieg, dessen Frontverlauf wir nicht kennen und dessen Krieger wir erst sehen, wenn sie zugeschlagen haben. Ein Krieg, in dem nicht Soldaten gegen Soldaten kämpfen, sondern Terroristen gegen Zivilisten. Zu-rückschlagen können wir nicht, nur uns bestmöglich schützen. Gedenken wir aber vor allem der unschuldigen Opfer, die brutal ermordet wurden, nur weil sie unbeschwert über einen Weihnachtsmarkt schlendern wollten. Und hoffen wir, dass alle Verletzten bald wieder gesund werden.



Fake-News



Attentate wie die vom 19. Dezember 2016 sind auch die Zeit der tatsächlichen und selbst ernannten Terrorismusexperten. Die Berichterstattung in der Berliner Abendschau war im Großen und Ganzen korrekt, die Reporter lieferten sehr berührende Beiträge vom Ort des Anschlags. Noch während die Ermittlungen laufen, müssen aber vermeintlich Schuldige präsentiert und das angebliche Versagen der Sicherheitskräfte dokumentiert werden. RBB-Terrorismus-Experte Jo Goll und der Justiz-Experte Norbert Siegmund, dessen Reportagen aus dem Gerichts-saal wie Folgen des TV-Klassikers „Stahlnetz“ klingen, präsentierten Fotos, die beweisen sollten, dass Amri vor und nach der Tat in einer Moschee in Moabit gewesen sein soll. Auf der RBB-Seite ist zu lesen: „Am Donnerstag (22.12.2016) haben wir Observationsbilder gezeigt, die dem rbb aus Sicherheitskreisen zugespielt wurden. Die Bilder entstanden vor dem Moabiter Moscheeverein, in dem der mutmaßliche Attentäter vom Breitscheidplatz Anis Amri verkehrt haben soll. Der auf diesen Bildern kurz vor und nach der Tat zu sehende Mann ist laut Polizei und Staatsanwaltschaft nicht der getötete Terrorist, sondern ein Unbeteiligter.“



Dazu erklärt rbb-Sprecher Justus Demmer: „Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Bilder gab es weder für den rbb noch für die aus unserer Sicht hoch vertrauenswürdige Quelle, die dem rbb das Material übermittelte, begründete Zweifel daran, dass auf den Bildern Amri zu sehen ist. Der rbb geht nach seinen Recherchen weiter davon aus, dass die Sicherheitsbehörden zu diesem Zeitpunkt der glei-chen Überzeugung waren. Dass sich diese Ein-schätzung nun als falsch herausstellt und korrigiert werden muss, bedauern wir. Wir sehen dies als Fortschritt in den Ermittlungen der Polizei und passen unsere Berichterstattung entsprechend an. Bei gleicher Quellenlage würde der rbb wieder genauso verfahren."



Wenn ich das lese, könnte ich wirklich kotzen. Norbert Siegmund hat sich in der Abendschau am 23.12. nicht entschuldigt, auch nichts bedauert. Für ihn ist der Vorgang ein „Widerspruch, den wir nicht aufklären können.“ Das kann ja wohl nicht wahr sein. Punkt 1: Was für eine vertrauenswürdige Quelle „aus Sicherheitskreisen“ spielt dem RBB diese Fake-News zu? Auch das sollte überprüft und die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Punkt 2: Muss der RBB aus reiner Sensationsgier Fotos veröffentlichen, die nicht offiziell autorisiert sind? Man hätte die Überprüfung abwarten können, anstatt die Stimmung weiter anzuheizen. Ein absoluter Skandal, mit dem sich der Rundfunkrat ausführlich beschäftigen sollte, ist die Schlussbemerkung des RBB-Sprechers: „Bei gleicher Quellenlage würde der rbb wieder genauso verfahren." Der RBB sollte über seine Quellen einmal gründlich nachdenken. Erst recherchieren und dann senden, würde helfen.

Die Aufarbeitung des Anschlags geht weiter. Auch, nachdem der (mutmaßliche) Attentäter in Mailand von zwei Streifenpolizisten bei einer Routinekontrolle erschossen wurde. Verständlicher Weise wurde der Tot Amris mit Erleichterung aufgenommen. Von ihm kann nun keine Gefahr mehr ausgehen, verkündet unser Innenminister. Ludwig Greven von der ZEIT sieht das anders, und dem schließe ich mich an: Unter der Überschrift: „Eine schlechte Nachricht für den Rechtsstaat“ schreibt er: „Für den Rechtsstaat ist der Tod von Anis Amri jedenfalls ein erheblicher Verlust. Denn nun kann er nicht vor Gericht gestellt und als das profanisiert werden, was er war: ein ideologisch verblendeter Massenmörder.“



Für den Zeit-Kommentator bleiben viele Fragen offen: „Vor allem wird es jetzt schwer werden, die Motive und möglichen Hintermänner von Amri herauszufinden. War er wirklich ein Einzeltäter? Wurde er angeleitet? Plante er noch weitere Anschläge? Wie konnte er ungehindert nach dem Attentat über Frankreich nach Italien reisen? Hatte er Helfer? Viele Fragen bleiben nun erst einmal offen, weil er nicht mehr vernommen werden kann.



Für die Gesellschaft bleibt die drängende Frage, wieso junge Migranten, die doch angeblich hier ihr Glück suchen, oft binnen kurzer Zeit so viel Hass entwickeln, dass sie zu solch furchtbaren Taten verleitet werden – gegen Menschen in dem Land, das sie aufgenommen hat. Kann man sich überhaupt davor schützen? Und wenn ja: wie? Abschottung wird nicht helfen, sie würde unsere Lebensweise zerstören und nicht verhindern, dass auch junge Deutsche islamistisch radikalisiert werden und in den Dschihad ziehen. Es geht wohl vor allem um mehr und schnellere Integration und mehr Überwachung der gefährlichen Orte und Personen.“



Der neue Rot-Rot-Grüne Senat sollte seine Einstellung zur Videoüberwachung noch einmal auf den Prüfstand stellen, was er unverständlicher Weise über Weihnachten erneut abgelehnt hat. Videoüberwachung wird keinen Anschlag verhindern, aber zur Aufklärung und der damit einhergehenden Prävention beitragen. „Mehr Überwachungskameras seien im Koalitionsvertrag nicht vorgesehen“, sagte die Stell-vertreterin des Regierenden Bürgermeisters, Ramo-na Pop von den Grünen, im rbb. Der Koalitionsvertrag ist ja wohl nicht in Stein gemeißelt. Dann gibt es eben einen Nachtrag. Die Zeit für Sozialromantiker, die sich alle so lieb haben, ist längst vorbei.



Ed Koch



Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Tel: 705 40 14

Fax: 705 25 11

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinTel: 705 40 14Fax: 705 25 11Email: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: