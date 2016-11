Hauptmenü Start





Doppelgeburtstag im MedienPoint Tempelhof geschrieben von: Redaktion am 18.11.2016, 08:37 Uhr

paperpress535 65 Jahre Langspielplatte in Deutschland. Und, sie ist wieder im Kommen. Im MedienPoint Tempelhof in der Werderstraße 13, ist seit dem 17. November eine Ausstellung mit 160 Covern zu bewundern. In einem Ausstellungskatalog (so lange der Vorrat reicht) sind alle LPs beschrieben. Dazu kommen viele Berichte von MedienPoint Besuchern und Unterstützer, die sich an ihre erste LP erinnern.

Die Ausstellung ist noch bis zum 6. Dezember bei freiem Eintritt montags bis freitags von 11 bis 17 Uhr zu besichtigen (außer mittwochs zwischen 13.30 und 14.30 Uhr).

Am selben Abend der Ausstellungseröffnung wurde auch der 65ste Geburtstag vom ehrenamtlichen Leiter des MedienPoints, Henning Hamann, gefeiert. Zur Party kamen die tags zuvor wiedergewählte Bezirksbürgermeisterin Angelika Schöttler (SPD) und die ehemalige BVV-Vorsteherin und jetzige Vize-Fraktionsvorsitzende der CDU, Petra Dittmeyer. Glückwünsche übermittelten auch Bildungs-, Kultur- und Sozialstadträtin Jutta Kaddatz (CDU) und Ju-gend-, Schul-, Sport-, Gesundheits-, Umwelt- und Naturschutzstadtrat Oliver Schworck (SPD).



Unter den Gratulanten war auch der Geschäftsführer des „Kulturring in Berlin e.V.“, Ingo Knechtel. Der Kulturring ist der Träger der MedienPoints in Berlin. Neben dem in Tempelhof gibt es auch MedienPoints in Charlottenburg, Friedrichshain, Pankow, Reini-ckendorf, Schöneberg, Steglitz und zwei in Spandau. Infos unter: www.kulturring.org



Dem Herausgeber von paperpress, Ed Koch, seit Anfang der siebziger Jahre mit Hamann befreundet, fiel die Rolle zu, im Namen der zahlreichen Unter-stützer und Förderer des MedienPoints Henning Hamann zu gratulieren und ihm für sein unermüdli-ches Engagement zu danken. Ein besonderer Dank ging vor allem an das hoch motivierte Team des MedienPoints. Seit der MedienPoint 2010 in die Werderstraße zog, hat man hier 117 Ausstellungs-projekte realisiert. Zwei Wermutstropfen musste Henning Hamann allerdings an diesem Abend ver-künden, die Einstellung des Newsletters „Werdi“ und die Absage für das diesjährige Kinder-Nikolausfest am 6. Dezember, da sich der bisherige Sponsor zurückgezogen hat.







Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Tel: 705 40 14

Fax: 705 25 11

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

