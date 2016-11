Hauptmenü Start





Vom Radio-Star zur Kiezgröße - Henning Hamann zum 65sten geschrieben von: Redaktion am 16.11.2016, 06:11 Uhr

paperpress535 Henning Hamann war ein berühmter Radiomoderator, vergleichbar mit anderen Legenden wie Nero Brandenburg, Lord Knud oder Jürgen Jürgens. Mit dem Plattenauflegen hat er in einem Mariendorfer Jugendclub begonnen, dem ebenso legendären Bungalow. Ich war seit 1968 dort für das Programm zuständig und lernte Henning Hamann, der sich „Smoky I.“ nannte, in dieser Zeit kennen. Damals gab es – zwei weitere Legenden – den sf-beat und den RIAS-Treffpunkt, in ihrer Qualität nie wieder erreichte Jugendfunksendungen. In den Tagestipps war der Name „Smoky I.“ ständig zu hören, als Hinweis auf seine Disco-Shows im Bungalow.



Später gelang ihm der Sprung ins Medium Radio. Eine großartige Zeit, für ihn und seine Hörer. Doch, wie das so ist mit dem Schicksal, irgendwann verlas-sen die Götter immer die Glücklichen. Gesundheitlich angeschlagen musste er sich zurückziehen. Er fand vor acht Jahren eine neue Aufgabe im MedienPoint. Das ist ein relativ kleiner Laden mit großer Ausstrahlung. Eigentlich kann man hier nur Bücher, CDs und andere Medien, die man nicht mehr braucht, hinbringen oder, wenn Bedarf besteht, aussuchen und mit-nehmen. Alles kostenlos. Ein ebenso einfaches wie erfolgreiches System. Was man aber zusätzlich aus so einer Einrichtung machen kann, erfahren Sie nach meinen einleitenden Sätzen im nachfolgenden Bei-trag von Thomas Moser.



Zwischen Radio in Berlin und Rückkehr nach Berlin war er in Rostock bei einem Radiosender tätig. In dieser Zeit verlor sich der Kontakt zu ihm. Bis mich eines Tages Horst-Dieter Keitel (HDK) von der Berliner Woche fragte, ob ich einen gewissen Henning Hamann kenne, denn dieser behauptete, mich zu kennen. Und so trafen wir uns nach langer Zeit wie-der. Eine Begegnung, aus der sich zahlreiche Ko-operationen mit Projekten, an denen ich beteiligt bin, ergaben, wie zum Beispiel dem Spielfest des Jugendamtes Tempelhof-Schöneberg.



Heute nun wird Henning Hamann 65 Jahre alt. Angesichts seiner sichtbaren Leiden ist er mit einem unglaublichen Humor ausgestattet. Bewundernswert ist vor allem, wie er sein Schicksal trägt. Zwar schimpft er zu Recht über die Ärzte, die ihm Medikamente verschreiben, die die Nebenwirkungen an-derer Medikamente lindern sollen, aber jammern hört man ihn nie. Er nimmt das Leben so hin, wie es ist. Er könnte sich ausruhen, vielleicht ein paar von den Büchern lesen, die im MedienPoint in den Schränken stehen. Stattdessen geistern immer neue Ideen für Ausstellungen und Projekte durch seinen Kopf. Und wenn ich seine Telefonnummer auf dem Display sehe, weiß ich, dass ich am Ende des Gesprächs irgendein Projekt unterstützen werde.



Seine Gesundheit lässt sich nicht wieder herstellen, das weiß er. Und so kann man ihm nur wünschen, sie so gut es geht zu ertragen. Er hat einen großen Vorteil vielen Leidensgenossen gegenüber, die allein ihr Schicksal zu meistern haben, ihm zur Seite stehen viele Freunde, auf die er sich verlassen kann. Es gibt nichts Wichtigeres. In diesem Sinne, Augen auf und weiter so.



Herzlichen Glückwunsch!



Ed Koch



Lesen Sie bitte nachfolgend einen Artikel von Thomas Moser über Henning Hamann, vom Fuß-balltorwart bis zur – positiv gemeinten – Kiezgröße in Tempelhof.



Er leitet ehrenamtlich den MedienPoint Tempelhof in der Werderstraße und hat ihn in acht Jahren zu einem populären Kiez-Treffpunkt gemacht, Henning Hamann. Der waschechte „Tempelhofer-Jung“ hat nicht nur als erfahrener Radiomann ein bewegtes Leben hinter sich.



Sportlich fing alles bei Viktoria 89 als Torwart an. Als Discjockey „Smoky I." startete er Anfang der 70er Jahre in der „Jugendtanzbar Bungalow" am Marien-dorfer Damm. Am Kurfürstendamm legte er danach im legendären „Big Eden“ über 1.000 DJ-Shows hin, „Las Vegas Dancing“ und andere folgten.



Richtig berühmt wurde er bald darauf mit seiner markanten Stimme. Er volontierte bei Ufa-Radio-RTL, holte sich u.a. als Moderator das journalistische Rüstzeug für seinen langen Marsch durch die Sen-der.



Ulrich Schamoni und Georg Gafron holten Hamann als Musikchef zum ersten Privatsender in Berlin, zu „Hundert, 6“. Er verpasste dem Sender in den 80ern ein besonderes Musik-Profil, konzipierte und produzierte auch neue Sendungen, z.B. das erste zwei-stündige-Kochstudio im Radio. Berlins Hausfrauen freuten sich über die kostenlosen Rezepte und Anregungen.



Ebenfalls damals neu im Radio, die von Hamann produzierte erste CD-Hitparade nach Verkaufszahlen mit ausführlichen Neuerscheinungen der neuen Medienart. Hamann erinnert sich: „Es gab am CD-Anfang weltweit nur drei CD-Fabriken, eine davon in Japan und diese hatte, anders als die deutsche Fabrik in Hannover-Langenhagen, viele sogenannte LP-Raritäten als Silberling. Selbige kamen jeden Sams-tag per Flugzeug aus Tokio via Frankfurt mit einem PanAm-Clipper in Tegel an und wurden mit einem Taxi in die Sende-Villa von „Hundert, 6“ in die Pauls-borner Straße gefahren. Wenn das Flugzeug Verspätung hatte, musste ich ‚Plan B' senden und prä-sentierte nur die Neuerscheinungen aus der deutschen Fabrik", so Hamann im Rückblick.



Auch RIAS-Programmdirektor Siegfried Buschschlüter war von Hamanns Arbeit angetan und holte ihn als Musikchef samt seinen Sendungen zum RIAS, wo er das neue Musiklayout für RIAS 1 mit Erfolg entwickelte und mit dem neu produzierten "VolldampfRadio" jeden Samstag von 9 bis 12 Uhr eine neue erfolgreiche Samstag-Vormittag-Show hinlegte.



Eine von Hamanns großen RIAS-Aktionen war eine 50 Kilogramm schwere Hauptstadt-Boulette, für die er anlässlich des Hauptstadtbeschlusses extra zehn Starköche mit Alfons Schuhbeck und Heinz Winkler an der Spitze einfliegen ließ, die diese Riesenboulette in einer Riesenbratpfanne im RIAS Studio 10 brut-zelten.



Nach dem Ende von RIAS 1 durch den Vertrag zur Wiedervereinigung, war ‚Aufbauarbeit Ost' angesagt, denn Hamann bekam aus Rostock ein Angebot, das er nicht ablehnen konnte. Dort baute er mit der OSTSEEWELLE als Produzent, Moderator und Musikchef zum zweiten Mal einen neuen Sender auf. Viele Berliner staunten nicht schlecht, wenn sie am Ostseestrand liegend auf einmal die markante Berliner Stimme hörten.



Hamann zog bei allen Sendern die Promis an, welche sich gerne die Studioklinke in die Hand gaben. Ob Udo Jürgens, Roy Black (sechs Wochen vor seinem Tod), Howard Carpendale, Dieter Hildebrandt, Nicole, Peter Kraus, Drafi Deutscher, Harald Juhnke, Gitte, Roland Kaiser, Mary Roos und auch Bandleader James ‚Hansi' Last, der Hamann sogar in sein Haus nach Florida einlud und für die tolle Zusammenarbeit eine seiner Goldenen Schallplatten schenkte. Auch die Schauspieler Nadja Tiller, Walter Giller und Senta Berger, von der Hamann noch heute schwärmt, besuchten das Studio des Radiomachers.



Durch große gesundheitliche Probleme musste er sich aus dem Radiogeschäft zurückziehen und ist seit acht Jahren die ehrenamtliche Seele des MedienPoints Tempelhof, der zum KulturRing in Berlin e.V. gehört. Hamann findet es wichtig, dass es sol-che Institutionen gibt, die Menschen und Interessen zusammenführen und die Lesekultur fördern. Voller Stolz zeigt er die vollen Regale: Romane, Sachbücher, Krimis, Gedichte, Erzählungen, Biografien, Zeitgeschichte und vieles mehr ist hier zu finden. Henning Hamann und sein Team freuen sich immer über Nachschub, denn es gehen eine ganze Menge dieser Medien über den Ladentisch. „Nur gut erhaltene Bücher und Medien sind hier gerne gesehen, aber bitte keine `müffelnde Kellerware`, denn wer will sich schon Handschuhe zum Lesen anziehen“, erläutert Hamann.



Der Erfolg gibt ihm Recht. Im letzten Jahr kamen 33.020 Kunden, die 70.109 Bücher, DVDs, CDs, Videos und Kinder-Spiele kostenlos rausschleppten, „Wir geben nur drei Stück täglich je Besucher ab, damit hier nicht die professionellen Händler die Re-gale leer räumen“, sagt Hamann.



Hamann hat viele Freunde, die ihn wirkungsvoll aktiv unterstützen. Allen voran sein alter Kumpel und Weggefährte aus Tempelhofer Bungalow-Zeiten Ed Koch, der sofort hilfreich finanziell wie auch mit Sachspenden zur Seite springt, wenn wieder einmal Hilfe gebraucht wird. Auch die Politik hilft gerne, wie Ex-Bezirksverordneten-Vorsteherin Petra Dittmeyer mit Mann Harald, Stadträtin Jutta Kaddatz, Stadtrat Oliver Schworck und Bezirksbürgermeisterin Angelika Schöttler. Sie sind regelmäßige Gäste und Unterstützer in dieser Tempelhofer Nachbarschaftseinrichtung.



Etwas Besonderes sind die ständig wechselnden Ausstellungen: Beatles, Bertolt Brecht, Udo Jürgens, James Last, Rolling Stones, Marilyn Monroe, Raum-patrouille Orion, Kurt Tucholsky, Woodstock, Frank Sinatra und David Bowie, um nur einige zu nennen. Man glaubt es kaum, aber am 17. November beginnt bereits die 117. Ausstellung/Hommage passend zu Hamanns 65. Geburtstag: „65. Jahre LPs in Deutschland“ - eine LP-Cover Ausstellung. Hamann dazu: „Ein glücklicher Zufall. Wir werden ca. 160 LP-Cover zeigen, die garantiert Erinnerungen wachrufen. Mein alter Schulkumpel Detlef Herter hat mit großer Begeisterung geholfen, diese Schmuckstücke zu zeigen.“



Die meisten, denen die Ausstellungen gewidmet sind, können aus verständlichen Gründen nicht persönlich zur Eröffnung kommen. Da war es in diesem Jahr eine besondere Freude, zur Eröffnung der Aus-stellung anlässlich des 65sten Geburtstages von Klaus Hoffmann im März den Berliner Sänger live und in Farbe im MedienPoint zu Gast haben zu dürfen.



Ein besonderes Anliegen Hamanns sind die Kinder-veranstaltungen. Ob große Nutella-Party zum 50. Geburtstag des beliebten Brotaufstrichs oder die inzwischen schon Tradition gewordenen „Nikolausi- und OsterhasiKinder-Partys“. Bis zu 300 Kinder verstopfen dann die Werderstraße vor dem kleinen MedienPoint in ein Meer von Nikolaus-Mützen bzw. Hasen-Ohren, die die Kinder „stolz wie Bolle“ tragen.



Ein bewegtes Leben! Die ehemalige Projektleiterin beim Kulturring in Berlin e. V. Aninka Ebert über Hamann: „Das heißt, dass hier jemand Energie für zwei hat, Ideen für drei und Engagement für vier!“



Für besondere Verdienste und herausragendes ehrenamtliches Engagement wurde Hamann am 3. Juni mit der Verdienstmedaille des Bezirks Tempelhof-Schöneberg ausgezeichnet. Er ist die Seele vom MedienPoint Tempelhof, muss gesundheitlich gewaltig kürzertreten, ist aber immer noch mittendrin!



Stolz ist Hamann auf sein ganzes Team, besonders auf die künstlerische und handwerkliche Umsetzung seiner Ideen. Auch der Haus-Newsletter mit dem treffenden Namen „Werdi“ (abgeleitet von Werder-straße) war seine Idee. Mittlerweile wird diese elektronische achtseitige Information schon über 1.200-mal per Mail verschickt und einige hundert Exemplare liegen im MedienPoint Tempelhof aus. Hier wird über die jeweiligen Ausstellungen informiert und an Themen der Musik- und Zeitgeschichte erinnert.





Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Tel: 705 40 14

Fax: 705 25 11

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

