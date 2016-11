Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 4 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Auf die Alten kommt es an - Höhere Wahlbeteiligung bei älteren Bürgern geschrieben von: Redaktion am 15.11.2016, 15:13 Uhr

paperpress535 Na siehste. Wenn es die Alten nicht gäbe. Bei den Senioren wurde nämlich laut einer repräsentativen Wahlstatistik eine höhere Wahlbeteiligung festgestellt. Das teilte das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg im Nachgang zu der Wahl am 18. September mit.



Die wesentlichen Ergebnisse lauten:



• Ältere Wahlberechtigte beteiligten sich stärker an der Wahl als die jüngeren. In fast allen Altersgruppen lag die Wahlbeteiligung der Frauen über der der Männer.



• Die SPD erzielte ihr bestes Ergebnis mit 27,5 Prozent bei den ältesten Wählerinnen und Wählern (70 Jahre und älter). Insgesamt schnitten die Sozialdemokraten bei Frauen mit 23,3 Prozent besser ab als bei den Männern mit 19,6 Prozent.



• Die Zustimmung zur CDU nahm mit dem Alter fast stetig zu, von 13,1 Prozent bei den unter 25-Jährigen bis auf 25,2 Prozent bei den Wählerinnen und Wählern im Alter von 70 und älter. Frauen votierten mit 18,8 Pro-zent zu einem höheren Anteil für die CDU als Männer mit 16,3 Prozent.



• Die GRÜNEN erzielten mit 21,4 Prozent ihr bestes Ergebnis bei den Wählerinnen und Wählern im Alter von 25 bis unter 35 Jahren. In allen Altersgruppen lag der Anteil der Frauen, die für die GRÜNEN votierten, über dem der Männer.



• Während DIE LINKE im Ostteil der Stadt ei-ne Partei der älteren Wählerinnen und Wähler ist, war im Westteil der höchste Anteil bei den 25- bis unter 35-Jährigen zu verzeichnen.



• Die Zustimmung zur FDP war in der Gruppe der 25- bis unter 35-Jährigen geringer als in den anderen Altersgruppen.



• Die AfD erzielte ihre besten Ergebnisse bei den Wählerinnen und Wählern im Alter von 45 bis unter 60 Jahren. Männer (18,1 Pro-zent) tendierten stärker zur AfD als Frauen (10,6 Prozent).



Bei der repräsentativen Wahlstatistik handelt es sich um eine bundesweit gesetzlich geregelte Statistik, die Aufschluss über die Wahlbeteiligung und die Stimmabgabe unterschiedlicher Wählergruppen gibt. Hierzu wurde eine Zufallsstichprobe ermittelt, die sich aus 106 der 1.779 Berliner Wahllokale und 26 der 653 Berliner Briefwahlbezirke zusammensetzt.



Weitere Ergebnisse der repräsentativen Wahlstatistik zu den Wahlen zum Abgeordnetenhaus von Berlin am 18. September 2016 beinhaltet der Statistische Bericht B VII 2-5 zum kostenfreien Herunterladen unter www.wahlen-berlin.de.



Unter:



https://www.wahlen-berlin.de/wahlen/be2016/afspraes/zweitstimmen_gemeinde-1-berlin_gesamt.html



kann man alle Ergebnisse der Berliner Wahl nachlesen.



Anmerkungen:



Zur SPD: Die Partei muss einiges in Sachen Nachwuchsförderung machen. Die Stammwähler sterben langsam aus. Dass die SPD für Frauen immer noch sexy ist, liegt bestimmt am Spitzenkandidaten.



Zur CDU: Je älter desto CDU. Das gleiche Problem. Ran an die Jugend. Und auch hier: die Frauen sind eher begeistert von der CDU als die Männer.



Zu den Grünen: Dass auch hier der Frauenanteil größer ist als bei den Männern, ist klar. Die Karriere-chancen für Frauen sind bei den Grünen, wie der SPD, recht hoch. Dass die Grünen eine Jugendpartei ist, verwundert, sitzen doch in den Parlamenten er-schreckend viele Politiker, die man schon sehr sehr lange, oft sogar aus der Gründerzeit, kennt.



Zu der Linken: Gut, im Ostteil sitzen noch die alten Freunde aus SED-Zeiten. Sie haben eine neue Heimat gefunden. Gönnen wir ihnen das. Dass die Linke den höchsten Anteil bei den 25- bis unter 35-Jährigen verzeichnen kann, ist erstaunlich.



Zur FDP: Da will kein Jugendlicher hin. Gerade bei der FDP hätte man doch angesichts ihres forschen Bundesvorsitzenden Christian Lindner mit mehr jugendlicher Begeisterung gerechnet.



Zur AfD: Das war zu vermuten, die 45- bis 60-jährigen, und dennoch überraschend. Das ist doch eigentlich die Altersgruppe, die in Lohn und Brot steht und der es gut geht. Worauf sind die wütend? Dass Männer der AfD mehr folgen als Frauen, spricht für die Frauen, außer für Frau Petry und Frau von Storch.



Ed Koch





Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Tel: 705 40 14

Fax: 705 25 11

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinTel: 705 40 14Fax: 705 25 11Email: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: