Dazu lernen durch Fortbildungen geschrieben von: Redaktion am 13.11.2016, 15:02 Uhr

paperpress535 Die sozialpädagogische Bildungs- und Begegnungsstätte Tempelhofer Forum wirbt mit dem Slogan: „Wenn Fortbildung, dann Tempelhofer Forum!“ Natürlich weiß man, dass es in Berlin sehr viele Träger von Fortbildungsmaßnahmen für sozialpädagogische Fachkräfte gibt, man sich also nicht allein auf dem teilweise recht heißt umkämpften Markt befindet. Das Tempelhofer Forum ist vermutlich die kleinste Fortbildungseinrichtung in Berlin. Betrieben wird sie von einigen Ehrenamtlichen im Vorstand und der Geschäftsführung des gemeinnützigen und als freier Träger der Jugendhilfe anerkannten Vereins Tempelhofer Forum e.V. Die zwölf Dozenten, die die Seminare des Tempelhofer Forums durchführen, erhalten ihr Honorar aus den Teilnehmerbeiträgen. Die Fixkosten sind gering. An ihnen beteiligt sich das Jugendamt Tempelhof-Schöneberg.



Das Jugendamt Tempelhof hat in den 80ger Jahren das Tempelhofer Forum als Fortbildungsprojekt für die Kita-Erzieher/innen gegründet. Die Seminare, gehalten von den Mitarbeitern des Kita-Beraterteams, fanden über den Bezirk verstreut in den Kindertagesstätten statt. 1996 bekam das Tempelhofer Forum sein erstes (fast) eigenes Haus im Jugendfreizeitheim Mariendorf. Im Jahre 2000 zog es dann endlich in ein eigenes Gebäude an der Gottlieb-Dunkel-Straße um. Als der Bezirk aus Kostengründen das Haus 2013 aufgeben musste, erfolgte ein weiterer Umzug, mal wieder in kein eigenes Haus, sondern zur Untermiete im Nachbarschaftszent-rum in der ufaFabrik. Hauptzielgruppe, aus der sich auch die Förderung des Jugendamtes ergibt, sind die Tagespflegepersonen im Bezirk. Um die Seminare auszulasten, haben auch sozialpädagogisch Tätige aus anderen Bezirken die Möglichkeit, an den Seminaren teilzunehmen. Das wird gern genutzt, denn Tempelhof-Schöneberg ist der einzige Bezirk mit einer derartigen Einrichtung.



Jetzt ist das neue Programm für das 1. Halbjahr 2017 erschienen. Neben den rund 80 Seminaren bietet das Tempelhofer Forum in Kooperation mit BilderKraft auch Lehrgänge zum/zur pädagogischen Märchenerzähler/in und Kinder Yoga-Lehrer/in an. Anmeldungen sind ab sofort möglich unter



www.tempelhoferforum.de





Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Tel: 705 40 14

Fax: 705 25 11

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

