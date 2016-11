Hauptmenü Start





Jetzt für den Rocktreff 2017 bewerben geschrieben von: Redaktion am 13.11.2016, 12:21 Uhr

paperpress535 Ab sofort können sich interessierte Bands für den Rocktreff 2017 bewerben, der am Freitag, dem 7. Juli (18.00-23.00 Uhr), Samstag, dem 8. Juli (16.00-23.00 Uhr) und am Sonntag, dem 9. Juli 2017 (16.00-20.00 Uhr) im Fußballstadion des Volksparks Mariendorf bei freiem Eintritt stattfinden wird.



Anmeldungen sind nur online möglich unter

www.rocktreff.de

Es wird darum gebeten, kein Material per Post oder E-Mail zuzusenden.



In den letzten Jahren haben sich jeweils über 200 Bands angemeldet. 16 können an den drei Festival-tagen aber nur auftreten. Die Mitglieder der Rock-Ini werden im März 2017 die Bewerbungen testen und die Gewinnerbands auswählen. Bewerben können sich auch Bands außerhalb von Berlin, wobei ein Schwerpunkt in der Region liegt. Vor allem sind die Veranstalter an Schülerbands interessiert, da der Rocktreff als Amateurbandfestival angelegt ist.



2017 findet inzwischen der 34ste Rocktreff statt. 1984 wurde der Rocktreff im Fußballstadion des Volksparks Mariendorf vom Jugendamt Tempelhof und der Rock-Ini ins Leben gerufen. Frontmann der Rock-Ini war damals ein gewisser Michael Abou-Dakn, Mitglied der Band „Die GmbH“. Einer Karriere als Mediziner hat er dann aber doch die des Musikers vorgezogen. Heute ist Prof. Dr. Abou-Dakn Chefarzt der Klinik für Geburtshilfen am Tempelhofer St. Joseph-Krankenhaus. Kürzlich verhalf er der Frau eines heutigen Rock-Ini-Mitgliedes zur Geburt von Zwillingen. Ein besonderer Beitrag zur Nachwuchs-förderung.



Eine Neubesetzung gibt es bei der Schirmherrschaft des Rocktreffs. Fünf Jahre lang hat BVV-Vorsteherin Petra Dittmeyer mit großer Leidenschaft und Engagement die Schirmherrschaft mit Leben erfüllt. Ende November werden sich die Veranstalter des Rock-treffs bei ihr im Rahmen eines Essens bedanken und bei der Gelegenheit ihren Nachfolger vorstellen. Der neue BVV-Vorsteher Stefan Böltes übernimmt gern die „besonders schöne Aufgabe“ des Schirmherren, zumal er „selbst ein großer Freund gitarrenlastiger Rockmusik ist...“



Übrigens: Es gibt wieder Rocktreff-Kalender mit zwölf ausgesuchten Festivalfotos zu jedem Monat des Jahres 2017. Kostenlos erhältlich unter:

jugendamt.ts-vm@berlin.de

so lange der Vorrat reicht.





Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Tel: 705 40 14

Fax: 705 25 11

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

