Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 2 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Kandidaten für das neue Bezirksamt in Tempelhof-Schöneberg komplett geschrieben von: Redaktion am 11.11.2016, 20:22 Uhr

paperpress535 Nachdem die Bündnisgrünen in Tempelhof-Schöneberg bereits am 1. November der Zählgemeinschaftsvereinbarung mit der SPD zugestimmt und ihre Kandidaten für das neue Bezirksamt nominiert haben, hat sich heute Abend auch die CDU entschieden, wen sie ins neue Bezirksamt entsendet. In einer Kampfabstimmung gewann die bisherige Schul-, Sport und Kulturstadträtin Jutta Kaddatz gegen den Baustadtrat Daniel Krüger mit 61 zu 36 Stimmen. Frau Kaddatz verliert im neuen Bezirksamt das Schul- und das Sportamt, behält Weiterbildung und Kultur und wird zusätzlich künftig auch für das Sozialamt zuständig sein. Nach den Wahlen ist die CDU nur noch mit einem statt bislang zwei Sitzen im Bezirksamt vertreten.



Die Grünen stellen künftig zwei Stadträte, bisher hatten sie einen. Der bisherige Fraktionsvorsitzende Jörn Oltmann soll stellvertretender Bezirksbürgermeister und zuständig für die Bereiche Stadtentwicklung, Sozialraumorientierte Planungskoordination und Facility-Management werden. Ebenfalls neu im Bezirksamt wird die bisherige Bezirksverordnete Christiane Heiß, zuständig für Bürgerdienste, das Ordnungsamt sowie das Straßen- und Grünflächenamt sein.



Am 14. November stimmen die Sozialdemokraten der Zählgemeinschaftsvereinbarung zu und nominieren Angelika Schöttler erneut für das Amt der Bezirksbürgermeisterin. Der bisherige Jugendstadtrat Oliver Schworck soll künftig neben dem Jugendamt neu für Schule, Sport und Gesundheit und, wie bisher, für das Umwelt- und Naturschutzamt verantwortlich sein.



Das neue Bezirksamt wird am Mittwoch, dem 16. November 2016, im Rathaus Schöneberg gewählt.



Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Tel: 705 40 14

Fax: 705 25 11

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinTel: 705 40 14Fax: 705 25 11Email: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: