Fröhlicher Wochenstart geschrieben von: Redaktion am 31.10.2016, 08:29 Uhr

paperpress534 Dieser Montag hat es in sich. Halloween – nicht jeder trägt eine Maske, dem Sie heute begegnen, viele sehen tatsächlich so aus – Reformationstag, Zeit, mal wieder alte Luther-Sprüche in den Meetings des Tages loszuwerden. Hier ein eher selten gebrauchter, für die Koalitionsverhandlungen aber passend: „Einem zu enge, dreien zu weit, zweien gerecht.“ Der Berliner Einzelhandelt jubelt heute, denn die Brandenburger Nachbarn haben frei. Fahrzeuge mit den Kennzeichen OHV (Ohne Hirn und Verstand), TF (Tiefflieger) usw. verstopfen unsere Straßen und Parkhäuser. Im nächsten Jahr werden die Berliner Geschäfte mächtige Einbußen erleiden, denn der 31. Oktober wird anlässlich des 500sten Jahrestages des Thesenanschlags von Luther bundesweiter Feiertag, aber nur einmalig. Den Katholiken in Bayern gönne ich es, am 31. Oktober 2017 einmal gründlich über den Ablasshandel nachzudenken. Oder warum nimmt Angela Merkel nicht am CSU-Parteitag teil?



Der beste Grund allerdings heute fröhlich zu sein, ist die Rückkehr von Tagesspiegel-Chefredakteur Lorenz Maroldt. Endlich wieder ein Checkpoint-Newsletter mit Schmackes. Seine Vertreterkollegen sind zu nett, zu harmlos, das ist langweilig. Nur der Chef selbst schafft diesen einzigartigen Mix aus Fakten, Halbwissen und Vermutungen gewürzt mit bitterer Ironie und Sarkasmus, aber nie das satirische Niveau von „extra3“ oder der „heute-show“ erreichend.



Wer mitentscheiden will, muss Mitglied werden!

Wer bei unserer Urwahl über das grüne Spitzenteam zur Bundestagswahl abstimmen will, muss bis morgen (1. November 2016) Parteimitglied werden: Einfach und sofort mit dem Online-Mitgliedsantrag



Schon seit langem weiß man, dass sich besonders die Grünen über Maroldts Newsletter freuen. Ob das so bleibt, wenn sie im Senat sind, wird sich zeigen. Aber erst einmal bedanken sie sich mit dieser Anzeige im Newsletter, passend zum Werbehinweis auf das KaDeWe und natürlich den „Wein des Monats“, diesmal die edle Rebsorte Refosco dal Peduncolo Rosso, bei der es sich um die rotstielige und qualitativ beste Variante dieser Rebsorte handelt. Kaufen Sie elf Flaschen, dann gibt es die zwölfte dazu. 6,90 Euro das Fläschchen.



Ed Koch

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Tel: 705 40 14

Fax: 705 25 11

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

