Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 6 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Schockmeldung über Berliner Zeitung geschrieben von: Redaktion am 21.10.2016, 08:26 Uhr

paperpress534 Während die meisten Meldungen im Tagesspiegel-Newsletter sich eher an Banalitäten zu übertrumpfen versuchen, hat uns die folgende wirklich schockiert:



„Gerüchte wabern schon seit Monaten über die Flure, gestern aber dürften die Kollegen der „Berliner Zeitung“ geschockt gewesen sein. Wie die „Zeit“ berichtet, plant Eigentümer DuMont „das Ende des Unternehmens in seiner heutigen Struktur“ – und einen radikalen Stellenabbau. Die Zeitung soll mit dem Boulevardblatt „Kurier“ künftig in einem Newsroom produziert werden und sich auf „Lokales und Digitales“ konzentrieren – mit einem Angebot, zugeschnitten auf die „Leser in Pankow, Lichtenberg, Marzahn, Prenzlauer Berg und Mitte“. Eine schlechte Nachricht für die Mitarbeiter, für den Medienstandort Berlin. Im Chor der Hauptstadtpresse wird wohl eine Stimme sehr viel leiser.“



Es wäre eine Katastrophe, wenn die Berliner Zeitung nicht mehr einen Landespolitikteil hätte. Eine äußerst objektive und gerechte Stimme als Gegenpol zum Tagesspiegel würde fehlen. Was ist das für eine Botschaft: Eine Tageszeitung für Ostberlin? Ich dachte, wir hätten uns weiterentwickelt.



Ed Koch





Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Tel: 705 40 14

Fax: 705 25 11

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinTel: 705 40 14Fax: 705 25 11Email: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: