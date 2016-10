Hauptmenü Start





Studenten aus aller Welt auf dem EUREF-Campus geschrieben von: Redaktion am 13.10.2016, 08:55 Uhr

paperpress534 In dieser Woche starten die neuen Master-Studiengänge der Technischen Universität Berlin in den Räumlichkeiten der TU-Campus EUREF gGmbH, einem An-Institut der TU Berlin. 70 Studentinnen und Studenten (fast) aus der ganzen Welt kamen am 10. Oktober auf dem Campus zusammen, um ihre Professoren, das Programm und den Ablauf kennenzulernen, und natürlich die Kommilitonen, mit denen sie bis 2018 gemeinsam alles lernen, was man zum Thema Energie wissen muss. Der größte Teil der Studenten kommt aus Asien, gefolgt von Süd-Amerika, Europa, Nord-Amerika und Afrika.



„Der Arbeitsmarkt für Fachkräfte mit umfassenden Kenntnissen zur Steigerung der Energieeffizienz und zur Nutzung Erneuerbarer Energien wächst. Dieses gilt nicht nur aus Gründen der ökologischen Nachhaltigkeit und vor dem Hintergrund der ambitionierten Klimaschutzziele der Bundesregierung, sondern auch aus ökonomischer Notwendigkeit durch steigende Energiepreise.



Mit einem hochqualifizierten Lehrpersonal für die angebotenen Themen, vorwiegend aus der Technischen Universität Berlin in enger Zusammenarbeit mit Partnern aus der Wirtschaft, Verwaltung und Politik wird ein forschungsorientiertes und gleichzeitig praxisnahes Studium auf dem EUREF-Campus angeboten, der hierzu den Studienort und ein Real-labor zugleich bietet. Konzepte zur Realisierung der Energiewende können unter Realbedingungen er-probt und vor der Markteinführung mit gestaltet wer-den.“



Prof. Dr.-Ing. Joachim Müller-Kirchenbauer leitet den Studiengang „Energy Management“, der anerkannte Experte für Energierecht, Prof. Dr. jur. Dr. rer. pol. Dres. h.c. Franz Jürgen Säcker „International and European Energy Law” und um die Nachhaltigkeit bei Gebäuden geht es bei Prof. Dr. Julian Wékel, „Building Sustainability.“



„Die weiterbildenden, international anerkannten Masterstudiengänge (www.master-in-energy.com) richten sich an junge Berufstätige mit einem ersten akade-mischen Abschluss (Bachelor, Magister, Diplom) in den Bereichen Energie, Maschinenbau, Elektrotechnik, Bauen, Architektur, Verkehr, Stadt- und Regionalplanung, Technik, Naturwissenschaften sowie Wirtschaft- und Rechtswissenschaft und einer in der Regel zumindest einjährigen Berufspraxis. Das Studium zeichnet sich durch einen ganzheitlichen Ansatz aus, der insbesondere durch die jeweils in kleinen Teams zu bearbeitenden praxisorientierten und fachübergreifenden Projekte und die praxisnahe Masterarbeit betont wird.“



Die Studenten erwartet ein straffes Programm von Montag bis Samstag, zwischen 9.30 und 17.30 Uhr.



Unter den deutschen Teilnehmerinnen befindet sich Ulrike Hinz, deren Anreise zum EUREF-Campus mit Sicherheit die kürzeste ist, denn sie arbeitet bei ubitricity. Die auf dem EUREF-Campus ansässige Gesellschaft für verteilte Energiesysteme wurde 2015 mit dem „Green Buddy Award“ ausgezeichnet. Die nächsten eineinhalb Jahre werden für Ulrike Hinz recht anstrengend, denn neben dem Studium ist sie weiterhin, wenn auch nur halbtags, bei ubitricity beschäftigt. Sie gehört zum Studiengang Energie Management, und am Ende der Mühe wird sie dann mit einer Urkunde belohnt, auf der Master of Business Administration in Energy Management steht. Darauf kann dann nicht nur sie, sondern auch ihr Arbeitgeber stolz sein.



Ed Koch – Quelle. TU Berlin



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Tel: 705 40 14

Fax: 705 25 11

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

