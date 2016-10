Hauptmenü Start





Helmar Rendez jetzt die Nr. 1 in der Lausitz geschrieben von: Redaktion am 12.10.2016, 06:56 Uhr

paperpress534 Als wir Dr. Helmar Rendez, den ehemaligen Chef der Stromnetz Berlin GmbH, in der Lausitz besuchten, war er noch Finanzvorstand der Vattenfall Europe Mining AG und der Vattenfall Europa Generation AG. Nach dem Eigentümerwechsel ist Helmar Rendez jetzt zusätzlich Vorstandsvorsitzender der neuen Gesellschaft mit dem Namen LEAG. Den Bericht über unseren Besuch in der Lausitz im August dieses Jahres können Sie nachlesen unter:



http://www.paperpress-newsletter.de/pdfs/532_august_2016/532.%20N%20-%2016.08.2016%20-%20Die%20Lebensader%20der%20Lausitz.pdf



In einer Mitteilung des neuen Unternehmens heißt es: Heimische Braunkohle aus der Lausitz und Mitteldeutschland wird auch künftig zur sicheren Energieversorgung in Deutschland beitragen. Unter den Namen Lausitz Energie Bergbau AG und Lausitz Energie Kraftwerke AG (LEAG) werden die Unter-nehmen der ehemaligen Vattenfall-Braunkohlensparte mit den neuen Eigentümern Energetický a Průmyslový Holding (EPH) und PPF Investments weiter zu den vier größten Energieerzeugern in Deutschland zählen und der Energiewende den nöti-gen Rückhalt geben.



An der Spitze des gemeinsamen Vorstands der bei-den Unternehmen steht seit heute Dr. Helmar Rendez, der gleichzeitig seine bisherige Funktion als Finanzvorstand behält. Der frühere Vorstandsvorsitzende Dr. Hartmuth Zeiß wurde von den Aufsichtsräten der LEAG Bergbau und LEAG Kraftwerke zu deren Vorsitzenden gewählt.



„Mit unserem modernen Kraftwerkspark spielen wir in der Bundesliga-Spitzengruppe der Energieerzeugung. Wir werden unsere Aufgabe als Innenverteidiger einer sicheren Stromversorgung in Deutschland zuverlässig erfüllen“, beschrieb Dr. Helmar Rendez am Dienstag die künftige Rolle der LEAG. „Wir wollen die Energiewende aktiv mitgestalten. Dazu müs-sen wir unser Unternehmen noch effizienter, flexibler und digitaler aufstellen. Das ist die Herausforderung, der wir uns in den kommenden Jahren stellen.“



Den Namen LEAG habe man gewählt, um die Verbundenheit mit der Region deutlich zu machen, in der die meisten der etwa 8.000 Mitarbeiter des Unternehmens arbeiten und leben, sagte der Vorstandsvorsitzende: „Wir bleiben Partner der Region und werden die strukturelle Weiterentwicklung der Lausitz weiterhin aktiv begleiten.“ Zugleich wolle man LEAG auch über die Lausitz hinaus zu einem Markenzeichen für sichere Energie machen.



Dass er für die LEAG eine gute Perspektive sieht, betonte auch EPH-Vorstand Jan Springl: „Die Braun-kohle ist ein preiswerter, sicher verfügbarer und gut kalkulierbarer Energieträger. Wir glauben fest daran, dass wir in Zukunft – spätestens nach dem Abschalten weiterer Kernkraftwerke – wieder auskömmliche Preise für erzeugten Strom sehen werden und der Wert der Braunkohle steigen wird.“



Mit dem Eigentümerwechsel am 30. September 2016 wurden für die etwa 8.000 Mitarbeiter alle betrieblichen Regelungen und geltenden Tarifverträge über-nommen. Die LEAG-Unternehmen sind darüber hin-aus so ausgestattet, dass sie weiterhin allen gesetzlichen Verpflichtungen nachkommen können.



Die LEAG betreibt in der Lausitz die Tagebaue Jänschwalde, Welzow-Süd, Nochten und Reichwalde und entwickelt in den kommenden Jahren den ehemali-gen Tagebau Cottbus-Nord zum Cottbuser Ostsee, dem größten künstlichen Gewässer in Deutschland. Zu ihrem Kraftwerkspark gehören die Kraftwerke Jänschwalde, Schwarze Pumpe und Boxberg in der Lausitz sowie ein 50-prozentiger Anteil am Kraftwerk Lippendorf in Mitteldeutschland. Insgesamt haben sie eine installierte Leistung von mehr als 8.000 MW und verdoppeln damit nahezu die verfügbaren Erzeugungskapazitäten der EPH-Gruppe, die, zusammen mit der Belegschaft der LEAG, nun etwa 20.000 Mitarbeiter beschäftigt.





Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Tel: 705 40 14

Fax: 705 25 11

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

