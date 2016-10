Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 5 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Leise Zeichen von Klaus Hoffmann - Neue CD und Tournee geschrieben von: Redaktion am 08.10.2016, 09:11 Uhr

paperpress534 Am 14. Oktober erscheint die neue CD von Klaus Hoffmann mit dem viel sagenden Titel „Leise Zeichen.“ „Es sind die Zeichen, die ich, seit ich mich erinnern kann, mit mir trage: Symbole, Gerüche aus der Kinderkiste, innere Fotos, ausgelöst durch Farben, Töne, die aus der Versenkung meines Herzens auftauchen“, schreibt Klaus Hoffmann im Begleitheft zur CD. Der ewig jugendlich blonde Berliner Sänger hat ein wunderschönes Album produziert, in dem er aktuelle Begebenheiten nicht ausblendet. „Das Ende aller Tage“ beschreibt die Flüchtlingssituation.



Aber auch seiner Lieblingsinsel Sylt widmet er ein Lied, worüber sich das Fremdenverkehrsamt nicht so sehr freuen wird: „Es regnet immer auf Sylt“ ist der Titel. Nun, es ist ein trauriges Liebeslied, bei dem die Musik aber Hoffnung vermittelt. „Komm zurück zu mir, lass das Wetter drehn…Ich warne dich, bist du morgen nicht da, dann zieh ich für immer in die Sansibar…“ Dort würde man sich wohl sehr freuen.



Ja, es sind nachdenkliche Zeilen, die Klaus Hoffmann zu Papier gebracht und in Musik gehüllt hat. Die Auszeit sollte man sich nehmen und das Album auf sich wirken lassen. In München haben er und seine Band, verstärkt durch 16 weitere Musiker, im Mai die Musik aufgenommen. Till Brönner hat einen Gastauftritt in einer Hommage an Berlin: „Du machst mich immer noch verrückt!“



Apropos Auftritt: Am 12. Dezember ist Klaus Hoffmann wieder im Friedrichstadtpalast mit seiner Band. Es gibt noch Karten zwischen 34,50 und 56,50 Euro. Weitere Infos unter www.klaus-hoffmann.com. Noch keine Karten gibt es für sein Gastspiel in der „Bar jeder Vernunft“ vom 14. bis 19. März 2017. Vormerken und nachschauen auf www.bar-jeder-vernunft.de



War noch was? Ja, na freilich verlosen wir 5 CDs mit Widmung. Eine Frage muss man aber schon beantworten. In welchem Sylter Ortsteil befindet sich die Sansibar? Ausnahmslos richtige Antworten bitte an: paperpress@berlin.de



Und wer demnächst im Land unterwegs ist, kann ja mal schauen, ob er genau dort vorbeikommt, wo Klaus Hoffmann auftritt, zum Beispiel in Beverungen am 23. November, oder im luxemburgischen Echternach am 25. November, Düsseldorf am 26. November, Saarbrücken am 27. November, Bielefeld am 29. November, Dort-mund am 30. November, am 4. Dezember in Frankfurt, am 12. Dezember – wie erwähnt – in Berlin, am 13. Dezember in Hannover, am 14. Dezember in Lübeck, am 16. Dezember in Bremen, am 18. Dezember in Köln, und am 19. Dezember zurück in den Norden nach Hamburg in die wunderbare Laeishalle. Und sollten Sie am 19. Dezember gerade im Hamburg sein, dann sehen wir uns dort. Im Kieler Schloss beschließt Klaus Hoffmann seine Konzertreise am 20. Dezember für dieses Jahr.



Ed Koch



Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Tel: 705 40 14

Fax: 705 25 11

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinTel: 705 40 14Fax: 705 25 11Email: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: