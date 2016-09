Hauptmenü Start





Berlin hält das aus geschrieben von: Redaktion am 23.09.2016, 08:19 Uhr

paperpress533 Eine Stadt wie Berlin hält auch dieses Wahlergebnis aus. Da haben wir schon Schlimmeres erlebt. 160! Abgeordnete, elf mehr als bisher, vertreten nun un-sere Interessen. Im bevölkerungsreichsten Bundes-land Nordrhein-Westfalen müssen sich 76.000 Bürger einen Parlamentarier teilen, in Berlin 22.000. Unser Bedarf an politischer Betreuung ist eben größer. Nun sitzen für uns 38 Sozialdemokraten, neun weniger als bisher, 31 Christdemokraten (-8), 27 Grüne (-2) und 27 Linke (+8) im Preußischen Land-tag. Hinzukommen 12 von der FDP und 25 der AfD.



Kleine Korrektur: Bei der AfD beginnen bereits jetzt die ersten Auflösungserscheinungen. Kay Nerstheimer hat in Lichtenberg ein Direktmandat gewonnen. Aufgefallen ist er durch Äußerungen zu Asylbewerbern wie „einfach widerliches Gewürm“, „Parasiten, die sich von den Lebenssäften des deutschen Volkes ernähren“. Schwule und Lesben bezeichnete er als „degenerierte Spezies". (Quelle: Tagesspiegel) Nerstheimer hat laut Tagesspiegel nun auf die Mitgliedschaft in der Fraktion verzichtet, so dass sich diese nur mit 24 Mitgliedern konstituierte. Nerstheimer will offenbar als fraktionsloser Abgeordneter dem Parlament an-gehören. Eine Rückgabe des Mandats wäre anständiger gewesen.



Wählerbeschimpfung führt zu nichts. Wundern darf man sich aber schon, dass 109.431 (6,7%) Bürger dieser Stadt eine Partei wählen, die einen Flughafen offen halten will, der definitiv mit Inbetriebnahme vom BER (wann auch immer) geschlossen wird. Den Menschen vorzugaukeln, eine Offenhaltung sei möglich, grenzt schon stark an Wählerverarschung.



Es bringt auch nichts, die 231.325 Wähler (14,2%) der AfD zu beschimpfen. Im Osten Berlins gewann sie sogar einige Wahlkreise mit 30 Prozent der Stimmen. Die AfD wird in allen Bezirksverordneten-versammlungen vertreten sein und sogar Stadträte stellen können. Hier zeigt sich, dass die AfD nicht allein ein „Ost-Problem“ ist. Neben Pankow, Treptow-Köpenick, Marzahn-Hellersdorf und Lichtenberg ist diese Partei auch jeweils mit einem Bezirksamtsmit-glied in Spandau, Neukölln und Reinickendorf vertreten. Das gelang keiner anderen Rechtsauslegerpartei bislang in Berlin, jedenfalls nicht nach dem Zweiten Weltkrieg. Es wird ganz wesentlich darauf an-kommen, wie jetzt die anderen Parteien mit der AfD umgehen. Sie zu beschimpfen, ihnen unwichtige Posten in den Bezirken oder im Parlament zu geben, kann nur dazu führen, dass sich die Wählerschaft solidarisiert und in fünf Jahren das Ergebnis noch schlimmer aussieht.



Der Wähler beschert der AfD die Möglichkeit, sich auf Kosten der Steuerzahler eine hoch attraktive Infrastruktur zu schaffen, mittels derer man auch viele Anhänger unterbringen kann. Das beginnt in den Bezirken, vor allem aber im Abgeordnetenhaus. Hier können sich die 25 Abgeordneten Wahlkreisbüros einrichten und Mitarbeiter einstellen. Wir finanzieren diese Rechtspopulisten, deren wesentliche Prob-leme zu sein scheinen, Flüchtlinge darauf vorzubereiten, wieder in ihre Länder zurückzukehren, und den Begriff „völkisch“ salonfähig zu machen. Da kann man nur sagen: Herzlichen Glückwunsch liebe AfD-Wähler. Nein, nicht alle AfD-Wähler sind natürlich Neonazis. Es sind vor allem ehemalige Wähler der so genannten etablierten Parteien.



Die Wähler bogen rechts ab



Laut Infratest dimap wechselten 24.000 ehemalige SPD Wähler zur AfD, 39.000 von der CDU, 4.000 von den Grünen, 12.000 von den Linken, 12.000 von den Piraten, 4.000 von der FDP, wie bitte? 46.000 von anderen, wer immer das sein mag, und, jetzt kommt der Hammer: 69.000 aus dem Lager der Nichtwähler. Ist das das rechte Schläferpotenzial? Diese Zahlen sind erschreckend, vor allem für die Parteien, die dringend aufgefordert sind, sich darüber Gedanken zu machen. Wie kann es sein, dass all diese Wähler zur AfD gewechselt sind? Zu einer Partei, die nichts anzubieten hat, keine Alternative zu irgendetwas darstellt. Geht es wirklich nur um die Flüchtlingsproblematik oder gibt es auch andere Gründe? Die AfD wird weder den Wohnungsbau in Berlin voranbringen, noch für mehr innere Sicherheit sorgen und vor allem für keine schnellere Terminvergabe bei den Bürgerämtern. Die weltoffene Metropole Berlin muss durch das AfD-Ergebnis einen Ansehensverlust hinnehmen.



Sollte es aber so sein, dass man die AfD-Wähler nur dann zurückgewinnen kann, wenn man Zugeständnisse im Umgang mit Fremden, andersdenkenden oder sexuell unterschiedlich orientierten Menschen machen muss, dann sollte man auf diese verzichten und dort belassen, wo sie jetzt angekommen sind.



Eine weitestgehend unkontrollierte Einwanderung wie im letzten Jahr wird es nicht wieder geben, sagt die Kanzlerin. Dass Deutschlands allerdings im letzten Jahr rund einer Million Menschen die Grenzen geöffnet hat, war eine – einmalige – humanitäre Aktion, für die Angela Merkel höchsten Respekt verdient. Diese Menschen hier zu integrieren, wird uns die nächsten Jahrzehnte beschäftigen. und ob es gelingt, ist bei vielen nicht sicher.



Regierungsauftrag



Die Frage, ob die SPD mit 21,6 % der an der Wahl teilgenommenen Wähler (352.369 = 14,18 % aller Wahlberechtigten – 2011: 413.332 = 16,74 %) einen klaren Auftrag zur Regierungsbildung hat, stellt sich nicht. Die Partei mit den meisten Stimmen hat diesen Auftrag automatisch. Was wäre denn die Alternative? Zu sagen „Nö, gefällt uns nicht!“ und den Auftrag dann an die CDU abzugeben? Die SPD liegt 4 % vor der CDU, 6 % vor den Linken und 6,4 % vor den Grünen. Die Gespräche haben begonnen, mit allen außer der AfD. Gastgeber ist die SPD. Es besteht kaum ein Zweifel daran, dass man am Ende des Tages die Farben Rot-Rot-Grün sehen wird. 92 Mandate von 160 brächte das Bündnis zusammen. Es gäbe auch andere Konstellationen, Rot-Schwarz-Grün (96) oder Rot-Schwarz-Gelb (81), diese dürften aber eher unwahrscheinlich sein.



Heile Welt Tempelhof



Auch wenn sich Michael Müller über das Berliner Gesamtergebnis seiner Partei nicht gerade freuen kann, so kommt doch wenigstens Freude in seinem Bezirk Tempelhof-Schöneberg auf. Bezirksbürgermeisterin Angelika Schöttler, die am 18. September nach der Abgabe ihrer Stimmen dem MedienPoint Tempelhof einen Besuch abstattete und drei Biografien, darunter über Michelle Obama, er-warb, wird wohl im Amt bleiben können, auch wenn die Berliner Morgenpost sie schon auf der Senatsliste sieht. Die Rot-Grüne Zählgemeinschaft im Bezirk kommt genau auf die erforderliche Mehrheit von 28 der 55 Mandate. Mit 24,6 % liegt die SPD im Müller-Bezirk klar vor den Grünen (21,9 %) und der CDU (21,1 %). Mit einem Minus von 8,1 % ist die CDU im Bezirk, bislang stärkste Partei, richtig abgeschmiert und muss sich jetzt mit einem Stadtratsposten begnügen, währen die Grünen einen hinzubekommen, also jetzt zwei haben, so wie die SPD. Zwischenzeitlich sah es so aus, als könnte die AfD (11,1 %) einen Stadtratsposten gewinnen, der zu Lasten der Grünen gegangen wäre. Die Fortsetzung der Rot-Grünen Zählgemeinschaft in Tempelhof-Schöneberg mit gestärkten Grünen im Bezirksamt ist wahrscheinlich.



Tempelhof-Schöneberg hat mit 24,9 % nach Spandau (27,4 %) das beste Zweitstimmenergebnis der SPD Berlin, und mit 27,9 % ebenfalls nach Spandau (31,9 %) das beste Erststimmenergebnis. In seinem Wahlkreis in Tempelhof siegte Michael Müller mit 32,4 % klar vor den Konkurrenten der CDU (18,9) und Grünen (18,7). Für Müller und die SPD haben nun die mit Sicherheit harten Verhandlungen zur Bildung eines neuen Senats begonnen. Angesichts der zu bewältigenden Probleme in der Stadt, sollten diese nicht ewig dauern. Andererseits müssen Parteitage den Koalitionsvertrag beschließen. Wenn alles zwischen SPD, Linken und Grünen einigermaßen reibungslos über die Bühne geht, könnte Anfang Dezember ein neuer Senat, dann mit zehn Senatoren und dem Regierenden Bürgermeister gewählt werden. Personalspekulationen überlassen wir den Tageszeitungen. Die Berliner Morgenpost hat ja schon begonnen, die ersten Namen zu nennen. Das macht Spaß, hat für die Betroffenen jedoch einen großen Nachteil. Wer zu früh benannt wird, bekommt am Ende nur die A-Karte. Noch steht nicht einmal die Aufteilung der jetzt wieder zehn Senatorenposten fest. Wahrscheinlich ist 4 – 3 – 3, plus Regierender Bürgermeister. Und wenn Müller auch künftig nicht auf Matthias Kollatz-Ahnen und Andreas Geisel verzichten will – was anzunehmen ist – dann bleiben nur noch zwei Posten für Frauen übrig. Damenwahl also bei der SPD.



Eine ärgerliche Bemerkung darf an dieser Stelle nicht fehlen. Müller braucht eine/n neue/n Senatssprecher/in. Der Vorgang um den Abgang von Daniela Augenstein ist an Peinlichkeit nicht zu überbieten. Ein gefundenes Fressen für die Medien. Keine Zerrüttung, wie vermutet wird, nur getrennte Wege nach der Wahl gehen wollen, was angeblich seit Jahres-beginn fest steht. Dann die Urlaubsgeschichte. Kein Senatssprecher hat jemals während des Wahlkampfes seinen Jahresurlaub genommen. Dann die freudig erwartete Rückkehr am 12. September: „Wir freuen uns auf ihre Rückkehr!“ Um sie dann eine Woche später in den einstweiligen Ruhestand zu versetzen. Das hätte nicht Zeit gehabt bis zur Neu-wahl des Senats? OK, nächstes Thema:



Schwere Zeiten für Müller



Müller wird wissen, dass er es in den kommenden fünf Jahren nicht nur mit zwei selbstbewussten Partnern zu tun haben wird, sondern auch seine eigene Partei beobachten muss. Die Ambitionen von Raed Saleh, der seinen Wahlkreis in Spandau direkt gewann, sind bekannt. Er wird die Zeit nutzen, um sich in Position zu bringen. Spätestens 2021 will Saleh sein Gesicht auf den Wahlplakaten des Spitzenkandidaten sehen. Würde nur der Parteitag darüber entscheiden, hätte Saleh größte Chancen. Gäbe es jedoch einen zweiten Bewerber, käme die Partei um eine Mitgliederbefragung nicht herum. Und bei dieser sind die Aussichten, als erster durchs Ziel zu gehen, für Saleh sehr unsicher. Nicht ausgeschlossen ist, dass der Versuch unternommen wird, Müller in der laufenden Legislaturperiode zu stürzen. Spätestens seit Willy Brandt stand die Machtfrage in der SPD stets auf Platz Eins der Agenda vor allen anderen.



Ein Problem ist Müller los, oberflächlich betrachtet. Jan Stöß zieht nicht ins Abgeordnetenhaus ein, er verlor in Mitte gegen Carola Bluhm von den Linken. Dennoch, Stöß ist in der Partei weiterhin aktiv und wird Müller nicht vergessen, dass ihn dieser als Landesvorsitzender abgesägt hat. Auf die Frage der BILD-Zeitung, wen Müller lieber hätte, Saleh oder Stöß, antwortete er: „Beide, die sind ja nicht zu trennen.“ BILD vermerkt hinter diesem Zitat (lacht).



Henkel tritt ab



In demselben Interview wird die Frage gestellt: „Henkel oder Heilmann?“ Antwort Müller: „Boah – Henkel.“ Am Wahlabend schloss Henkel noch einen Rücktritt aus. Einen Tag später erklärte er diesen dann doch. Warum eigentlich? Seit 2008 ist Henkel CDU-Vorsitzender in Berlin. Er hat die Partei in schweren Zeiten übernommen. Machtkämpfe ohne Ende, wofür ein Name steht: Ingo Schmidt, von „Parteifreunden“ das „grinsende Eisbein“ genannt. Henkel hat Ruhe und Ordnung in die Partei gebracht, was ihm als Innensenator nicht immer gelang. Und nun?



Thomas Heilmann, der seinen Wahlkreis in Steglitz Zehlendorf gegen Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen verloren hat und dem Parlament nicht angehören wird? Staatsministerin Monika Grütters? Ja, exzellenter Vorschlag. Nur, zum Amt einer Staatsministerin für Kultur passt nicht der Vorsitz einer Partei. Es hat sich bei Jan Stöß geradezu exemplarisch gezeigt, dass ein Parteivorsitzender, der kein Mandat im Parlament hat, ein zahnloser Tiger ist, den niemand sonderlich ernst nimmt. Parteivorsitzende gehören ins Parlament. Schauen wir uns also die Liste der 31 möglichen Kandidaten an.



Florian Graf ist gerade erneut zum Fraktionsvorsitzenden gewählt worden. Würde er sich für eine modernere Brille entscheiden, wäre er ein geeigneter Kandidat. Und was ist mit Mario Czaja? Trotz aller Kritik, hat er in seinem Wahlkreis in Marzahn-Hellersdorf mit 47,2 % das beste CDU-Ergebnis er-zielt. Oder was halten sie von Burkhard Dregger? Er würde schon wegen seines Familiennamens konservative Wähler ansprechen. Ein neues, weitgehend unverbrauchtes Gesicht wäre auch nicht schlecht. Eine Kandidatin oder ein Kandidat, die man/den man in den nächsten fünf Jahren zum/zur Spitzenkandidatin/ten aufbauen könnte. Aber warum braucht die CDU überhaupt einen neuen Vorsitzenden? Henkel hätte im Amt bleiben und aus diesem heraus einen neuen Spitzenkandidaten für 2011 aufbauen sollen.



Wenn man sich nun nach der Wahl die Statements der Politiker anhört, graust es einem. Ausgerechnet Stefan Evers, der seinen Wahlkreis in Charlotten-burg-Wilmersdorf auch verlor, jammert jetzt herum, wie schlimm doch die Zerstrittenheit zwischen SPD und CDU in der Großen Koalition war. Evers hat in den so genannten „Sozialen Netzen“ keine Gelegenheit ausgelassen, der SPD vors Schienbein zu treten. Und etliche Pressemitteilungen von General-sekretär Kai Wegner hätte sich dieser auch sparen können. Jeden Pups musste er kommentieren und immer wieder gegen die SPD Stellung beziehen. Es hat alles nichts genutzt. 39.000 CDU-Wähler wechselten zur AfD, 28.000 zur FDP und 2.000 zur Linken, häh? Zur CDU gewandert sind 11.000 Sozial-demokraten, 2.000 Grüne, 2.000 Piraten und 3.000 Nichtwähler. Bekommen 18.000, verloren 69.000. (Quelle: Infratest dimap)



Die Rolle der Medien



Zu dem Ergebnis der AfD haben auch die Medien beigetragen. Jaja, wird Lorenz Maroldt sagen, wir sind an allem schuld. Nicht an allem, aber an vielem schon. Einige Medien haben die Koalition, vor allem die SPD und besonders Michael Müller schlecht geschrieben. In einem Beitrag für die taz sprach Michael Müller davon, wie man auswärts ein gutes AfD-Ergebnis bewerten würde, in der ehemaligen „Haupt-stadt Adolf Hitlers und Nazideutschlands.“ Gerd Appenzeller schrieb im Tagesspiegel, dass in diesem Punkt Müller irre, denn Berlin war „nie die Hauptstadt Adolf Hitlers.“ Appenzeller begründet das damit, dass sich die „Arbeiterstadt als ziemlich widerstandsfähig gegen die Nazis“ erwiesen hat. Interessant. An Goebbels Rede am 18. Februar 1943 im Sportpalast hat sicherlich kein einziger Berliner die Frage „Wollt Ihr den totalen Krieg“ mit Ja beantwortet. Natürlich wurde Berlin weltweit als die Hauptstadt von Nazi-deutschland und damit Adolf Hitlers angesehen. Appenzellers Kommentar hatte offenbar nur einen einzigen Grund, nämlich die drei Worte „Da irrt Müller“ loszuwerden.



Überhaupt haben die Medien eine große Rolle in diesem Wahlkampf gespielt, auch durchaus eine positive, nämlich dann, wenn sie die Kandidaten zu Leserforen einluden, wie die Berliner Morgenpost, die Berliner Zeitung und auch der Tagesspiegel. Für die professionellen Wahlbeobachter waren diese Veranstaltungen mit der Zeit ziemlich langweilig, weil natürlich überall das gleiche erzählt wurde, von der wachsenden Stadt, dem Wohnungsbau, der inneren Sicherheit, der Lösung des Flüchtlingsproblems und natürlich der Bildung. Ein Highlight bei diesen Veranstaltungen war zweifelsohne die Diskussionsrunde im Zoo-Palast der Berliner Morgenpost. Hajo Schumacher führte vor, wie selbst so eine trockene Veranstaltung Spaß machen kann. Mit dem richtigen Moderator kann man Politik auch unterhaltsam an den Wähler bringen.



Ed Koch



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Tel: 705 40 14

Fax: 705 25 11

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

