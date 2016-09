Hauptmenü Start





Die Piraten gehen von Bord geschrieben von: Redaktion am 20.09.2016, 09:51 Uhr

paperpress533 Warum beschäftigen wir uns eigentlich immer erst dann näher mit einem Menschen, wenn er tot ist? Die Nachrufe in den Zeitungen und – vor allem der seiner eigenen Partei – hätte er vermutlich gern zu Lebzeiten gelesen. Gerwald Claus-Brunner ist tot. Ein Pirat in Latzhose. Vermutlich hat er seinem Leben selbst ein Ende gesetzt. Einen Tag nach der Wahl, bei der seine Partei aus dem Parlament flog, oder sagen wir lieber, das, was noch von ihr übrig geblieben ist. Viele Piraten haben längst die Flagge gewechselt von Orange zu Rot oder Dunkelrot. So klassisch, wie sich die Piratenfraktion in den letzten fünf Jahren zerlegt hat, hat es niemand zuvor ge-schafft. Als 2011 die Piraten in die Räume der FDP im Abgeordnetenhaus einzogen, sagte der damalige Vorsitzende Christoph Meyer, „wir kommen wieder!“ So ist es.



Im Nachruf der Piraten heißt es: „Seine Arbeit im Abgeordnetenhaus hat ihm einen neuen Weg in seinem Leben aufgezeigt. In seinem Bezirk Steglitz-Zehlendorf war er der unermüdliche Wahlkämpfer für die PIRATEN. Er hat stets mit den Menschen in seinem Bezirk gesprochen und damit den PIRATEN ein Gesicht gegeben. Sein Stand am Hermann-Ehlers-Platz wird nun leer bleiben.“ Und genau an diesem Stand am U-Bahnhof Rathaus Steglitz bin ich ihm im Wahlkampf 2011 erstmals begegnet. Ich fragte, ob ich ihn fotografieren dürfe. Misstrauisch schaute er mich an und wollte genau wissen, wer ich bin und wo das Foto erscheinen wird.



Abgeordnete bekommen viel Post. Verbände, Organisationen, Medien, alle schicken ihre Veröffentlichungen an die Parlamentarier, in welcher Absicht auch immer. Gerwald Claus-Brunners erste Amts-handlung als Abgeordneter war, all diesen ungebetenen Zusendungen einen Riegel vorzuschieben. Er schrieb an alle einen deutlichen und nicht besonders höflichen Brief, in dem er sich weitere Zusendungen verbat. Er wolle sich nicht beeinflussen lassen. Klare Haltung einerseits, andererseits machte ihn dieses Verhalten bei vielen nicht gerade sympathisch.



Eine Kleiderordnung im Abgeordnetenhaus gibt es nicht. Es fehlen nur noch kurze Hosen und Sandalen, dann hätte man das unterste Niveau an Wertschätzung des Parlaments erreicht. Meine Vorstellung von Volksvertretern ist eher der gediegene Auftritt in entsprechender Kleidung. Das war aber eben gestern. Meine Vorstellungen von Etikette werden die wiederkehrenden Abgeordneten der FDP mit Sicherheit erfüllen, vor allem aber die der AfD. So gesehen wären mir dann die Piraten doch lieber.



Der Umgangston unter den Piraten war auch nicht gerade das, was man „gute Kinderstube“ nennt. Die Aufforderung „Geh mal zum Arzt“ musste sich Claus-Brunner von seinen eigenen Leuten gefallen lassen. Deutlicher als bei seiner letzten Rede im Juni konnte er seinen Abschied aus dem Leben nicht formulieren: „…und ihr werdet auch in der laufenden Legislatur für mich am Anfang irgendeiner Plenarsitzung mal aufstehen dürfen und eine Minute Stillschweigen." Angeblich war er krank. Angeblich bot man ihm Hilfe an. Es hat alles nicht genutzt.



Wie einsam und traurig muss ein Mensch sein, der offenbar nicht mehr weiterleben will. Hat seinen Hilferuf im Juni niemand wahr oder ernst genommen? Es bleiben viele Fragen offen, und das sollen sie auch.



Gerwald Claus-Brunner wird als einer der ungewöhnlichsten Abgeordneten in Erinnerung bleiben.



Ed Koch



