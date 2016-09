Hauptmenü Start





Genug gefragt, jetzt wird gewählt geschrieben von: Redaktion am 15.09.2016, 21:18 Uhr

paperpress533 Die letzten Umfragen vom 15. September 2016.

Forsa (Berliner Zeitung)

CDU 17 %, SPD 24 %, Grüne 17 %, FDP 5 %, Linke 15 %, AfD 13 %

Forschungsgruppe Wahlen (ZDF)

CDU 18 %, SPD 23 %, Grüne 15 %, FDP 6,5 %, Linke 14,5, AfD 14 %

Civey (Tagesspiegel)

CDU 17,6 %, SPD 21,9 %, Grüne 18,2 %, FDP 5,5 %, Linke 15,8 %, AfD 13,2 %



Welche Partei wie viele Prozentpunkte tatsächlich erreicht haben wird, wissen wir vermutlich schon ziemlich genau um 18 Uhr am 18. September. Dann wissen wir auch, welches Meinungsforschungsinstitut am nächsten dran war. Dass die SPD als Sieger aus dem Rennen geht, scheint sicher zu sein. Spannend ist, wer als zweiter durchs Ziel kommt. Unvermeidlich dürfte sein, dass die AfD über zehn Prozent der Stimmen für sich wird verbuchen können. Wer diese AfD wählt, muss wissen, wem er damit ins Parlament verhilft. Die Störkommandos der AfD bei Diskussionsrunden – siehe Berliner Morgenpost – oder Kundgebungen – siehe Kranoldplatz mit Angela Merkel – erinnern in fataler Weise an eine Zeit, als die Demokratie ins Wanken kam. Das Ergebnis ist bekannt. So schwach wie die Demokratie in der Weimarer Republik – sozusagen in Vor-Nazi-Deutschland – ist sie heute nicht. Dennoch: Vorsicht ist geboten. Die braune Gesinnung war in unserem Lande nie tot – sie schlummerte bestenfalls und wartete darauf, geweckt zu werden. Republikaner und NPDler waren nicht intelligent genug, um zur Gefahr zu werden. Sie spielen deshalb längst keine Rolle mehr. Bei der AfD sieht es anders aus.



Dramatischer Appell Müllers via taz an das Berliner Wahlvolk



In der taz hat sich Michael Müller wenige Stunden vor der Wahl am Sonntag an die Berlinerinnen und Berliner gewandt. „Man kann es nicht anders sagen, aber wenige Tage vor der Wahl herrscht eine seltsame Gleichgültigkeit in der Stadt. AfD zehn, zwölf oder vierzehn Prozent egal! Noch ein bisschen NPD dazu? Ist dann halt so“, schreibt der Regierende Bürgermeister. „Schulterzucken? Zehn bis vier-zehn Prozent sind egal? Sie sind es nicht. Sie werden auf der ganzen Welt als ein Zeichen des Wiederaufstiegs der Rechten und Nazis in Deutschland gewertet werden. Berlin ist nicht irgendeine Stadt. Berlin ist die Stadt, die sich von der Hauptstadt Hitlers und Nazi-Deutschlands zum Leuchtturm der Freiheit, Toleranz, Vielfalt und des sozialen Zusammenhalts entwickelt hat…Berlin ist heute die Hauptstadt der Freiheit.“



„Ich bin es leid, dass man Rassismus, Intoleranz und Menschenfeindlichkeit nicht mehr benennen kann, ohne dass einem „die Nazi-Keule“ vorgeworfen wird. Aber genau das, verbunden mit den „völkischen“ Gedanken der AfD-Vorsitzenden, sind die Zutaten, aus denen die braune Suppe angerührt wird.“ Müller warnt: „Mit einem Rechtsruck wird sich das Leben in Berlin verändern.“ „Spalter, Aus-grenzer und Ausländerfeinde werden einen Rechtsruck in unserer Stadt als Freibrief für ihre Hassideologie und -taten sehen.“



„Die Passivität vieler Demokratinnen und Demokraten angesichts dieser Entwicklung treibt mich um. Warum stellen sich so wenige die Frage: „Willst Du das Berlin?“ – wie es kürzlich in einem Video die bekannten Künstler Joko&Klaas, Clemens Schick, Oliver Kalkofe oder die beiden Sänger der Band Boss Hoss getan haben. Wir brauchen mehr solche staatspolitische Verantwortung – erst recht in Berlin. Die Tage der politischen Leichtigkeit sind vorbei. Wir erleben eine Zeit, die mehr Ernsthaftigkeit von allen erfordert“, schreibt Müller in der taz.



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Tel: 705 40 14

Fax: 705 25 11

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

