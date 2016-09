Hauptmenü Start





fragFINN, wen sonst...? geschrieben von: Redaktion am 13.09.2016, 08:57 Uhr

paperpress533 Kinder wachsen heute mit und am Computer auf. Das ist unvermeidlich. Es ihnen zu verbieten, würde nur zum heimlichen Surfen führen. Auf den Eltern lastet eine große Verantwortung, nämlich die, ihren Kindern den Umgang mit diesen Medien einerseits zu ermöglichen und andererseits darauf zu achten, dass er kindgerecht erfolgt. Dazu gehört auch, dass das Sitzen vor dem Computer zeitlich eingegrenzt sein muss. Aber auch den Schulen fällt eine große Verantwortung zu, nämlich die Vermittlung der Fertigkeiten, mit diesen Geräten umzugehen. Das Problem dabei ist jedoch, dass viele Schulen gar keine Computer im Unterricht einsetzen können, weil sie schlichtweg keine haben.



Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) fragte anlässlich des Neustarts der Kindersuchmaschine fragFinn.de am 12. September ein Mädchen aus dem Kinderteam, ob sie denn auch an ihrer Schule mit dem Computer arbeiten könne. Das wurde verneint, es gäbe dort keine Computer. Zuversichtlich fügte sie hinzu, „aber bald.“



So wie viele Erwachsene google als Startseite auf ihrem Computer eingerichtet haben, sollte man für seine Kinder fragFinn herunterladen. So können die Kinder der Zielgruppe bis 12 Jahren schon bei Beginn ihrer „Sitzung“ viele Neuigkeiten erfahren und nach Herzenslust die kleine sechsfüßige Raupe befragen.



In Anwesenheit der Kulturstaatsministerin ging in der Bertelsmann Repräsentanz Unter den Linden 1 die neue Seite an den Start. Eine wichtige Neuerung bei fragFINN.de ist die barrierefreie Gestaltung des An-gebots. Neben einer Vorlesefunktion für sehbehinderte oder leseschwache Kinder werden Videos mit Untertiteln und Audiodeskription versehen. fragFINN setzt damit ein Zeichen für Inklusion im Internet und ist Vorbild für andere Kinderseitenbetreiber.



Wie einst beim Start des Farbfernsehens 1967 wurde auch bei fragFINN ein roter Knopf gedrückt, der den Countdown für die neue Seite auslöste. Rechts der Vereinsvorsitzende Claude Schmit.



Für Kulturstaatsministerin Monika Grütters ist das Thema Medienkompetenz eine Herzensangelegenheit. fragFINN lädt Kinder dazu ein, „die digitale Welt behütet zu entdecken und in einem geschützten Surfraum selbstständig die ersten Schritte im Internet zu tun. fragFINN schafft Vertrauen in der zuweilen beängstigend anonymen weiten Welt des Internets.“ Positiv beurteilte Grütters die Neuerung der Seite: „Mit dem Relaunch der Kindersuchmaschine ist fragFINN.de auf dem neusten Stand der Möglichkeiten und kann zu Hause am Computer, Laptop oder Smartphone genutzt werden. Dass das nun auch barrierefrei geht, ist eine wertvolle Antwort auf die vielschichtigen Bedürfnisse des jungen Publikums. Mit fragFINN werden Mediennutzung und Medienumgang pädagogisch begleitet. Kinder erwerben so spielerisch die für ihr Leben so wichtige Medienkompetenz. Dazu ist die neue Seite ein sehr wichtiger Baustein.“



Darüber hinaus verfügt fragFINN.de als erste Kinder-suchmaschine über eine Bildersuche und orientiert sich damit verstärkt an den aktuellen Nutzungsgewohnheiten der jungen Zielgruppe. „Der Umgang mit verschiedenen Darstellungsformen im Netz ist für eine kompetente und reflektierte Internetnutzung unumgänglich. Mit der erweiterten Suchfunktion können unsere jungen User nun den Surfraum von frag-FINN nach unbedenklichen Bildern durchforsten. Dies ist ein wichtiger Meilenstein für die Nutzer-freundlichkeit einer vermehrt visuell geprägten Gene-ration von Internetanfängern“, erklärt Claude Schmit, Vorsitzender des Vereins. fragFINN.de nimmt mit seiner eingebetteten Bildersuche eine Vorreiterrolle unter den Kindersuchmaschinen ein.



fragFINN betreibt die Entwicklung und Pflege einer Whitelist an Kind geeigneten Internetangeboten und bietet mit der Kindersuchmaschine fragFINN.de, die ausschließlich diese geprüften Angebote findet, eine sichere Startrampe ins Internet für Kinder von 6 bis 12 Jahren. Damit engagiert sich der Verein für einen positiven Jugendmedienschutz sowie die Stärkung der Medienkompetenz von Kindern. Zielsetzung ist es, das Vertrauen von Kindern, Eltern und Pädagogen in das Medium Internet zu stärken. Der Verein wird von namhaften Unternehmen und Verbänden der Telekommunikations-, Internet- und Medienbranche finanziert und getragen. fragFINN startete 2007 und ist Teil der Initiative „Ein Netz für Kinder“ der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.



Rund 5.000 Internetangebote sind freigegeben, da-von rund 650 deutschsprachige Kinderinternetseiten. Die Kinderseiten werden entsprechend gekennzeichnet und zuerst ausgespielt. Zirka 680.000 Visits pro Monat fanden 2015 statt, 22.311 pro Tag. 2015 gab es rund 2.200 Vorschläge für die fragFINN-Whitelist und 650 Rückmeldungen von Kindern mit Fragen zur Suchmaschine, Lob und Kritik, Wissens-fragen, Wünschen und Anregungen.



Bleibt zu hoffen, dass die Finanzierung von fragFINN durch die sie tragenden Unternehmen dauerhaft gesichert wird. Denn gäbe es dieses Angebot nicht schon, müsste es dringend erfunden werden.



Ed Koch

Textquelle: fragFINN.de





