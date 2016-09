Hauptmenü Start





Prognose BVV-Wahl Tempelhof-Schöneberg geschrieben von: Redaktion am 11.09.2016, 16:24 Uhr

paperpress533 Wir wissen, dass auch election.de das Wahlergebnis nicht exakt voraussagen kann.

In Mecklenburg-Vorpommern lag election.de in etlichen Wahlkreisen daneben.

Dennoch zur Info:



Nachdem wochenlang die Vorhersage für die BVV-Wahl in Tempelhof-Schöneberg wie folgt aussah:



SPD 22 % - 13 Sitze

CDU 22 % - 13 Sitze

Grüne 25 % - 15 Sitze

Linke 8 % - 5 Sitze

FDP 5 % - 3 Sitze

AfD 11 % - 6 Sitze



hat sich die heute veröffentlichte Vorhersage wie folgt verändert:



SPD 23 % – 14 Sitze

CDU 24 % - 15 Sitze

Grüne 23 % - 14 Sitze

Linke 7 % - 4 Sitze

FDP 5 % - 3 Sitze

AfD 9 % - 5 Sitze



Die CDU hat sich wieder an die Spitze gesetzt. Sollte das Ergebnis der Prognose nahe kommen, geht es bei Platz 2 zwischen SPD und Grünen um die Stellen hinter dem Komma. Die letzte Prognose von election.de erscheint am 17. September um 18 Uhr. Mal sehen…





Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Tel: 705 40 14

Fax: 705 25 11

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

