Festival der Zukunft auf dem EUREF-Campus geschrieben von: Redaktion am 27.08.2016, 09:34 Uhr

paperpress532 Wenn Sie etwa eine Stunde Zeit haben, und diese sollten Sie sich nehmen, dann besuchen Sie bitte die folgende Seite



https://eventmobi.com/festivalderzukunft/speakers/175887



Hier finden Sie alles über „Das Festival der Zukunft“, das anlässlich des 30-jährigen Bestehens des Bundesumweltministeriums am 10. und 11. September auf dem Schöneberger EUREF-Campus stattfindet. Auf der erwähnten Internetseite können Sie sich anmelden und Ihr eigenes Programm zusammenstellen. Die Auswahl an Vorträgen, Mitmachmöglichkeiten – auf für Kinder und Jugendliche – ein Bühnen-programm usw. ist riesig. Der ganze EUREF-Campus ist in die Veranstaltung eingebunden.

Am 10. September eröffnet Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) die Veranstaltung um 11 Uhr auf der Außenbühne. Anschließend nimmt die Ministerin im Gasometer an einer Diskussionsrunde zum Thema „Zwischen Dosenpfand und Weltenrettung“ teil. Der aus der ZDF-Reihe „Terra X“ bekannte Moderator Dirk Steffens leitet von 18.00 bis 19.30 Uhr – ebenfalls im Gasometer – ein Gespräch mit dem Titel „Kriege, Hunger, Klimawandel. Kann Umweltpolitik 3.0 die Welt noch retten?“ Auch daran nimmt die Ministerin teil.



„Seit 30 Jahren setzen wir uns für ein besseres Morgen ein. Darum schauen wir auch an unserem Geburtstag nicht nur auf das, was wir bereits erreicht haben. Auf dem Festival der Zukunft erzählen, erleben und entwerfen wir gemeinsam mit über 80 Partnern und vielen Gästen die Zukunft der Umweltpolitik – kreativ, kritisch und gern auch kontrovers.“, kündigt das Ministerium seine Veranstaltung an.



„Wir diskutieren mit einem Astronauten, debattieren mit internationalen Gästen, lernen von Professorinnen und Professoren, gucken Möwen beim Fliegen hinterher, telefonieren mit einem Forschungsschiff, zeichnen junge Filmemacher aus und vor allem lassen wir die Teilnehmenden zu Wort kommen. Es geht darum, Ideen zu tauschen, voneinander zu lernen und kreative Lösungen zu entwickeln, wie Umweltpolitik 3.0 von morgen aussehen soll: ein Fest für die Umwelt, ein Marktplatz der Ideen, eine Werk-statt für die Zukunft – und nicht zuletzt ein großes Geburtstagsfest mit Umwelt-Kino, Musik und Unterhaltung. Das Beste daran: Der Eintritt ist frei!“



Worum geht es im Programm u.a.



Weltumwelt und Gerechtigkeit:

Soziale und globale Gerechtigkeit, Leitbild der nach-haltigen Entwicklung.



Klimaschutz und Energiewende:

Erderwärmung, Klimaschutzmaßnahmen, Klimaanpassung, erneuerbare Energien, Abkehr von fossilen Energieträgern.



Stadt, Land und Leben:

Grüne Städte, Bau und nachhaltige Stadtentwicklung, urbanes Gärtnern,

Konsumverhalten, Landwirtschaft.



Arbeit und Wirtschaft:

Energiewende und Klimaschutz und Auswirkungen auf Arbeitsmarkt und Unternehmen, Green Econo-my.



Naturschutz und Artenvielfalt:

Biodiversität, Schutz von Lebensräumen und Tieren, nationales Naturerbe.



In Berlin gibt es vermutlich keinen besseren Ort als den EUREF-Campus, auf dem diese Großveranstaltung stattfinden könnte.



Wir wollen Sie aber jetzt nicht länger aufhalten, denn für die Durchsicht des Programms benötigen Sie einige Zeit…



Ed Koch



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Tel: 705 40 14

Fax: 705 25 11

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

